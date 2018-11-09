Николаевцев просят присоединиться к социальному проекту – принести одежду для нуждающихся людей

Николаевцев приглашают присоединиться к социальному проекту, направленному на помощь людям, оказавшимся в трудном материальном положении.

Об этом сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета.

«Уважаемые жители Николаева! Пересмотрите свои шкафы, определите, какая одежда и обувь вам не нужны, не по размеру или вышла из моды. Эти вещи, бывшие в употреблении, собираются для дальнейшей передачи гражданам, оказавшимся в трудном материальном положении. Одинокие граждане с инвалидностью, пенсионеры, ветераны войны, оставшиеся без попечения близких, нуждаются в помощи и заботе общества», - рассказали в департаменте.

Гуманитарную помощь в виде одежды, обуви, постельного белья, полотенец, других вещей принимают в отделениях городского территориального центра социального обслуживания по адресам:

- Заводской район, улица Кузнечная, 1/3, телефон 47-71-22; - Ингульский район, улица 12-я Продольная, 50-А, 21-20-48; - Корабельный район, улица Металлургов, 8, 64-59-98; - Центральный район, улица Шевченко, 19-А, 47-59-93.

Напомним, что ранее в Николаеве организовали сбор теплых вещей для семей, нуждающихся в помощи.