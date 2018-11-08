В Николаевской области отметили лауреатов премии имени Николая Аркаса

В четверг, 8 ноября, в концертном зале Николаевского областного дворца культуры состоялись торжества по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства.

Об этом сообщается на сайте Николаевской Облгосадминистрации.

Отдельным и особым пунктом праздника стало вручение заместителем председателя Николаевской облгосадминистрации Валентином Гайдаржи областной премии имени Николая Аркаса лауреатам 2018 года.

В этом году премия вручалась в пяти номинациях: В номинации «Традиционное народная творчество и художественная самодеятельность» премию получил: Художественный руководитель народной группы народной песни «Зорецвіт» Николаевского колледжа культуры и искусств, заслуженный работник культуры Украины Надежда Жадик. В номинации «Просветительская деятельность»: Прозаик и драматург Владимир Федоровский и председатель ОО Лидеры туристического бизнеса в Николаевской области Татьяна Чичкалюк. В номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство»: Член Николаевской областной организации Национального союза художников Украины, мастер резьбы по дереву Юрий Одробинський. В номинации «Профессиональное искусство»: Главный дирижер камерного оркестра «ARS-NOVA» Виктория Жадько. В номинации «Исторические, этнографические, археологические исследования, охрана культурного наследия»: Авторский коллектив Николаевского областного центра поисковых исследований и редакционно-издательской деятельности в составе: Гребенников Виктор Борисович, Яценко Сергей Михайлович и коллектив авторов в составе: Сергей Макарчук, Александр Тригуб, Анатолий Погорелов, Игорь Николаев, Алла Назарова.

Валентин Гайдаржи отметил весомый вклад деятелей культуры Николаевщины в развитие национальной культуры.

«От имени председателя облгосадминистрации Алексея Савченко искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. Культура и народное искусство - это духовное сокровище нации, ее генетический код, которым может гордиться наш народ. Благодаря вашему таланту, труду, благодаря вашей энергии создаются живописные произведения, рождаются танцы и песни, звучат музыка и стихи, проводятся выставки, праздники и фестивали. Сегодня нашей обязанностью является создание условий для максимального раскрытия творческого коллективного потенциала и самореализации каждой личности. Высоко ценим ваш весомый вклад в развитие национальной культуры », - сказал Валентин Гайдаржи.

Почетными грамотами и знаками отличия также был награжден выдающихся деятелей культуры Николаевской области. После официальной части гости мероприятия имели возможность насладиться яркой концертной программой.