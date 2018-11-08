Николаевцев приглашают на презентацию форума «Ветеран – успешный предприниматель»

В Николаеве в рамках проекта «Формирование позитивного образа ветерана российско-украинской войны» 9 ноября в 11:00 состоится открытие Всеукраинского форума ветеранов-предпринимателей.
Об этом сообщили организаторы мероприятия, которое состоится в холле Областного дворца культуры.
Презентация – экспозиция проектов пройдет с 11:00 до 14:00 для всех жителей города.
В 15:30 – состоится конференция «Перспективы ветеранского бизнеса Украины как фактор развития государства», (конференц-зал ресторана Дейли-Спорт, улица Спортивная, 2).
10 ноября участники форума, заместитель председателя Службы по делам ветеранов Украины, председатель украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО участвуют в экскурсиях:
14:10 – офис ОО «Ассоциация участников и инвалидов АТО», улица Фалеевская, 3;
14:40 – предприятие «Центр производственной практики инвалидов АТО «Літопис», полиграфический отдел, улица 3-я Слободская, 134;
15:20 – ветеринарная клиника «Велес», улица Южная, 70;
15:50 – коммунальное учреждение Николаевского городского совета «Центр поддержки ВПО и участников АТО», презентация проекта, который создают ветераны, улица Кобера 13А.