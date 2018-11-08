В Украине не зафиксировано циркуляцию вируса гриппа, - Минздрав

В Украине пока что нет циркуляции вируса гриппа, есть только статистика заболеваемости на острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Отмечается, что лабораторных подтверждений наличия вирусов гриппа нет. В то же время, в течение 44 недели (29.10.2018 - 04.11.2018) ОРВИ заболели 147 407 украинцев. Среди них 67,7% - дети в возрасте до 17 лет.

«По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых снизился на 5,2%, а среди детей до 17 лет - на 10,3%», - отметили в Центре.

Кроме того, за неделю медики зарегистрировали 38 случаев заболевания, подобного гриппа, и 14 случаев тяжелой ОРВИ. Однако лабораторно наличие вирусов гриппа не подтвердилась. В целом заболеваемость ОРВИ сейчас на 32,7% ниже эпидемического порога по Украине.

«Сейчас в Украине нет географического распространения гриппа и ОРВИ. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 41 200 человек. Среди всех привитых удельный вес детей составляет 24%», - сообщили в Центре.

Напомним, ранее Минздрав сообщал, что самое большое число наркозависимых людей в Николаевской и Херсонской областях.