В Корабельном районе Николаева открыли отделение Центра админуслуг – в нем можно оформить загранпаспорт и «прописаться»

В Корабельном районе Николаева открыли отделение Центра предоставления административных услуг.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Жителям Корабельного района больше не придется ездить в центр города, чтобы оформить паспорт для выезда за границу. Теперь это можно будет сделать в администрации Корабельного района. Также здесь можно зарегистрировать место проживания, юридическое лицо или ФЛП.

- Мы открыли первое в Николаеве автономное подразделение Центра по предоставлению административных услуг. Здесь предусмотрели рабочие места для двух регистраторов, которые будут оформлять паспорта, одного специалиста, в обязанности которого входит регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, и двух регистраторов по вопросам прописки-выписки, - рассказал директор ЦПАУ Дмитрий Лазарев.

В новом подразделении внедрили систему электронной очереди и установили оборудование для оплаты государственных пошлин банковской картой. Мэр Александр Сенкевич, используя систему электронной очереди, записался на прием к регистратору, на месте оплатил государственную пошлину и протестировал работу отделения. В итоге мэр остался доволен увиденным. Следует отметить, что в данном подразделении административные услуги может получить любой житель Николаева.

Напомним, ранее сообщалось, что в николаевских центрах админуслуг были очереди, и директор ЦПАУ жаловался на нехватку кадров.