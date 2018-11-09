«Учись быть счастливым»: Николаевская академия развития «Clever» запускает социальный проект

Академия развития «Clever» запускает проект «Учись быть счастливым», в рамках которого бесплатно обучат тех, кто действительно в этом нуждается.

Об этом говорится в сообщении академии.

Академия занимается замечательным делом – обучением. Мы радуемся успехам наших учеников, поддерживаем и направляем, в каждом находим потенциал.

«Просим помощи у вас, дорогие жители Николаева. Возможно, среди вашего окружения есть человек, который очень хочет получить образование, но за неимением средств не может сделать этого. Кому мы хотим помочь? Это дети из многодетных семей, также дети – сироты, одинокие мамы/папы. Возрастная категория 16+», – говорится в сообщении.

Академия готова выпустить в 2019 году пять специалистов по направлениям «brow artist», «lash maker», «массаж». Стартовый набор для обучения предоставляют.

«Будем рады «видеть ваши письма на нашей электронной почте clever.academy.ua@gmail.com», – отметили в академии.

«Мы верим в то, что нашими общими усилиями чья-то жизнь станет лучше. Мы хотим, чтобы с вручением нашего сертификата кто-то обрёл не только новую профессию, но и уверенность в завтрашнем дне», – говорится в сообщении.

Академия развития находится по адресу: город Николаев, улица Спасская, 23. «Clever» предоставляет большой выбор курсов, семинаров и мастер-классов, ознакомиться с которыми можно на сайте или в социальных сетях: Instagram и Facebook.