Улицу Адмиральскую в центре Николаева перекроют на четыре месяца, чтобы установить на ней ледовый каток

В Николаеве с 15 ноября по 15 марта закроют Адмиральскую улицу. На ней, к Новому году будет установлен ледовый каток.

Об этом шла речь в пятницу, 9 ноября, в ходе заседания членов исполнительного комитета Николаевского городского совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Проект решения «с голоса» внес в повестку дня городской голова Александр Сенкевич.

По словам мэра, каток установят на дороге для того, чтоб не портить газон, как в прошлом году и обезопасить отдыхающих от автомобилей.

— С чем связано с 15.11 по 15.03? Связано это с технологическим процессом. В этом году мы планируем разместить ледовый каток на проездной части Адмиральской для того, чтоб не портить зеленую зону, которая была создана у дороги, ну и для того, чтоб люди могли чувствовать себя на центральной площади Николаева в безопасности, без чувства, что их могут сбить автомобили, когда они будут отдыхать, - сказал Александр Сенкевич.

Члены исполкома единогласно поддержали решение.

Напомним, в Николаевском городском совете проверяли законность компенсации из городского бюджета части стоимости электроэнергии фирме, которая зимой установила каток на Соборной площади. Позже заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец рассказал, на основании чего был отстранен директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Андрей Палько. Оказывается, Палько отстранили из-за организации празднования Нового года на Соборной площади.