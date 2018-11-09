Люди не готовы к короткостволу: Мэр Сенкевич высказался против свободного ношения оружия

Мэр Николаева Александр Сенкевич высказался против свободного ношения оружия в Украине.

Об этом пишет интернет-журнал NikLife.

Городской голова заявил, что украинцы пока не готовы добавлять в свое общение огнестрел.

Сам Сенкевич выступил против короткоствольного оружия, так как, по его мнению, украинцы пока далеки от цивилизованного общения, чтобы к нему добавлять ещё и ношение пистолетов.

— На самом деле, у нас сегодня любой желающий может, сдав определенные справки, получить разрешение на определенное оружие. Единственное – я против короткоствола. Я считаю, что сегодня в Украине люди не готовы к короткостволу. Конечно, много людей гибнет от ножевых ранений, от бытовых травм, бутылок на голове, но просто сегодня не настолько близки к цивилизованному общению, чтобы к этому общению добавлять ещё и короткоствольное оружие, – рассказал мэр.

Отметим, что сам Сенкевич обучался стрелять из пистолета и до мэрства часто «гатил» по мишеням.

Напомним, что ранее мэр Николаева Сенкевич и депутаты облсовета поделились, почему не отмечают Хеллоуин.