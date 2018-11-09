В Николаеве продолжаются работы по реставрации здания музея имени Верещагина

В Николаеве подрядная организация продолжает работы по реставрации здания музея имени Верещагина – на данный момент выполняется ремонт кровли и реставрация заднего фасада здания.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

В облгосадминистрации отмечают, что, учитывая аварийное состояние кровли, проводятся работы по полной замене стропильной части, устанавливается новая обрешетка, оборудуются новые фальцы. Для предотвращения и минимизации влияния внешних факторов было принято решение внести изменения в проект работ и вместо предварительно запроектированного гидробарьера установить диффузионную мембрану. Это позволит остановить осадки и помешать воздействию температурных факторов.

– Выполнение работ на скатном типе кровли, а именно такая кровля установлена ​​на здании музея, возможно в любое время года. Кроме того, у нас есть полное содействие со стороны работников музея. Все материальные ценности с этажа, над которым выполняются работы, убрано, – отмечает представитель подрядчика.

В свою очередь заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи отмечает, что темп проводимых работ позволяют утверждать, что ремонт кровли будет выполнен до конца текущего года.

– Ремонт кровли ведется «посекционно», благодаря этому можем не волноваться о внешних факторах. Несмотря на темпы выполнения, считаем, что до конца года кровля будет завершена. Напомню, что реставрация здания музея проводится по инициативе Николаевской облгосадминистрации и выполняется впервые с момента обретения Украиной независимости. Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко постоянно подчеркивает важность сохранения архитектурных памятников Николаевщины, замечу, что главным нашим критерием является качественное выполнение работ, – прокомментировал Валентин Гайдаржи.

Напомним, что 22 августа этого года были завершены работы по реставрации центрального фасада здания музея имени В.Верещагина.