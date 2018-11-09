Меньше рисков коррупции и больше помощи: В Николаевском облвоенкомате рассказали о своем реформировании

На территории Николаевской области в 2019 году запустят реформирование принципов работы военных комиссариатов для улучшения комплектования вооруженных сил и улучшения социальной поддержки военнослужащих.

Об этом шла речь в ходе пресс-конференции в Николаевском областном военном комиссариате в пятницу, 9 ноября, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Военный комиссар Николаевского облвоенкомата Сергей Иванов отметил, что военные комиссариаты переформатируются на территориальные центры комплектования и социальной поддержки. После реформирования структуры ожидается, что услуги этих террцентров комплектования и соцподдержки будут более прозрачными и доступными для граждан.

Сергей Иванов – Задача территориальных центров комплектования и социальной поддержки – проведение организационно-мобилизационных мероприятий и предоставление социальных услуг военнообязанным, призывникам, резервистам, военнослужащам, ветеранам и членам их семей. Во время перехода на территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут предоставляться более оперативно услуги. Также будет внедрен электронный учет военнообязанных и призывников, что сделает невозможным случаи каких-то правонарушений коррупционной направленности. Структура более открыта для предоставления услуг. С этой целью в Николаевской области принята программа о переходе на территориальные центры комплектования и социальной поддержки во взаимодействии с областной и районными госадминистрациями. В нашей области этот переход запланирован до 30 декабря 2019 года, – рассказал полковник Иванов.

Заместитель военного комиссара облвоенкомата Валерий Мамчур рассказал, что в нескольких областях подобные изменения уже проводятся и военнослужащие могут в удобное время обращаться

Валерий Мамчур – Что касается перехода на контрактную службу, то как в американской системе, будут так называемые рекрутинги. Представители разных родов вооруженных сил не будут сидеть в своих воинских частях, а будут предоставлять помощь в территориальных центрах комплектования. Вводится должность вербовщика, инструкторов по отбору на воинскую службу за контрактом, которые будут работать в городах, районах, школах, они будут ездить и рассказывать о преимуществах той или иной военной части… Кандидат на военную службу за контрактом, услышав того или иного вербовщика, примет для себя правильное решение, – пояснил полковник Мамчур .

Сергей Иванов также добавил, что часто родственники призывников опасаются их будущей службы. Военком пояснил, что никого из военнослужащих строковой службы не привлекают к участию в боевых действиях.

Герман Краузе Также командир кадра 123-й отдельной бригады территориальной обороны Герман Краузе рассказал, о целях этого подразделения. В состав этой бригады терробороны входит шесть батальонов.

В частности бригада терруправления должна охранять органы власти, стратегические объекты, вести службу на блокпостах, противодействовать диверсионно-разведовательным отрядам противника и антигосударственным формированиям, мародерам, терроборона также обеспечивает правопорядок в особых зонах.

Напомним, как в Николаеве военкомат провел «ярмарку вакансий» с целью комплектования военных частей Вооруженных сил Украины.