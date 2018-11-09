«В случае ухудшения погодных условий мы сможем оперативно отреагировать», – вице-губернатор Николаевщины об учениях спасателей

Валентин Гайдаржи и Максим Грицаенко 8 ноября николаевские спасатели провели практические отработки, направленные на проверку готовности личного состава и спецтехники к действиям по назначению в зимний период. Участие в мероприятии приняли представители подчиненных подразделений и аппарата Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи отметил, что в 2018 году на выполнение областной программы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций было приобретено специальное оснащение для осуществления аварийно-спасательных и поисковых работ в зонах чрезвычайных ситуаций и опасных событий.

– В рамках данной программы в этом году при поддержке областной власти было закуплено специальное оснащение для наших спасателей на сумму 804 тысячи гривен. Это и пожарные рукава, и защитные костюмы, навигаторы, металлоискатели и тому подобное. А совместно с управлением ГСЧС в Николаевской области мы готовим подобную программу и на 2019 года, – пояснил заместитель председателя ОГА.

Первым этапом непосредственных учений стала полигонная практика.

«На базе автодрома, расположенного в районе поселка Матвеевка, водители аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области тренировались в эксплуатации тяжелой инженерной техники, совершенствовали навыки вождения. Отрабатывались упражнения по практическому управлению, подготовки к движению и перемещению с учетом существующих особенностей и требований», – сообщили в ОГА.

Также был развернут палаточный городок, который обеспечит потребности спасателей: отдыха, питания, психологической и медицинской помощи и тому подобное.

– Сегодня мы имели возможность убедиться в том, что в случае ухудшения погодных условий мы сможем оперативно отреагировать. Однако следует понимать, что есть достаточно отдаленные уголки области. Поэтому, по результатам проведенных мероприятий будет подготовлено поручение о проведении подобных тренировок во всех районах области, а именно проверка сил и средств местных звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы гражданской защиты Николаевской области к реагированию в зимний период в случае ухудшения погодных условий, – прокомментировал Валентин Гайдаржи.

В свою очередь, начальник Главного управления Максим Грицаенко отметил: «После проведения комплекса мероприятий мы уверены в готовности нашей техники к выполнению задач по назначению в зимний период».