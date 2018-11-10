Победитель конкурса на должность директора николаевского управления ГБР прошел повторную проверку на полиграфе

Олег Денега Госбюро расследований должно передать информацию во внешнюю конкурсную комиссию о результатах спецпроверки, которую прошли победители конкурсного отбора на должности руководителей терруправлений и подразделений центрального аппарата. Кроме того, все кандидаты, с их согласия, прошли повторное исследование на полиграфе.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на первого заместителя директора Госбюро расследований Ольгу Варченко.

Она комментировала инициативу директора ГБР Романа Трубы о проведении нового конкурса из-за того, что он отклонил 27 кандидатур, ранее избранных внешней конкурсной комиссией. В их числе и Олег Денега, который выиграл конкурс на должность директора территориального управления ГБР в Николаеве.

- В среду состоялось заседание внешней конкурсной комиссии, куда нас пригласили втроем, - говорит Ольга Варченко. – Там должен был быть директор, но поскольку он в отпуске, мы пришли вдвоем с еще одним заместителем. Туда же были приглашены все 27 кандидатов. Комиссия собрала всех вместе, поскольку необходимо было рассмотреть письмо директора о том, что он лишен возможности принять кадровые решения по причине отсутствия результатов полиграфа, и просит объявить проведение нового конкурса. Но такого понятия, как новый конкурс в законе не существует. Об этом как раз и шла речь на заседании комиссии.

- Комиссия вправе назначить повторный конкурс. И основанием для его проведения является в том числе, не прохождение кандидатами спецпроверки. Всем кандидатам задали вопрос о прохождении спецпроверки и они утверждают, что прошли ее успешно. Об этом им стало известно из отдела кадров ГБР.

Ольга Варченко По словам Варченко, по итогам заседания комиссии было принято решение о проведении повторного исследования на полиграфе. Все 27 кандидатов обратились в бюро с письменными заявлениями после того, как они получили письма от директора ГБР, где им объяснялось, что он не может принять кадровые решения об их назначении, поскольку внешняя конкурсная комиссия уничтожила результаты полиграфа. Она уточнила, что все материалы полиграфа будут переданы директору бюро после его выхода из отпуска для возможности принятия коллегиального кадрового решения.