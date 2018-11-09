Николаевщина - в авангарде поддержки ветеранов АТО: начался всеукраинский форум «Ветеран - успешный предприниматель»

В пятницу, 9 ноября, в городе Николаеве, в рамках проекта «Формирование позитивного образа ветерана русско-украинской войны», который реализуется при поддержке председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко, собрались ветераны-предприниматели из разных регионов Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.
Николаевская область задает тон по направлению реализации программ, направленных на поддержку воинов и ветеранов АТО, поэтому неудивительно, что первый всеукраинский форум под названием «Ветеран - успешный предприниматель» проводится здесь.
Непосредственную организацию проведения форума взяла на себя общественная организация «Ассоциация участников и инвалидов АТО» члены которой принимают активное участие в социальной жизни Николаевщины.
В программе мероприятия - презентации экспозиций бизнес-проектов участников боевых действий на востоке Украины, а для тех, кто еще не определился с направлением деятельности - презентации программ по поддержке ветеранского бизнеса.
Как известно, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко одним из приоритетов деятельности власти в регионе ставит работу направленную на поддержку воинов и ветеранов АТО.
«Сейчас в области действует несколько программ, за счет которых осуществляется прямая поддержка воинов АТО, инвалидов, семей погибших героев. Также Николаевщина является новатором и инициатором многих программ, которые переняли другие области нашей страны. В качестве примера, у нас действует специально разработанная программа, по которой наши ветераны АТО получают помощь на открытие собственного дела. В этом году было определено 20 победителей по этой программе, уже воспользовались своим правом на получение единовременной безвозвратной помощи на открытие собственного дела в сумме 50 тысяч гривен. Эти шаги - воплощение нашей государственной позиции по поддержке наших героев», - комментирует свою позицию Алексей Савченко
Во время открытия форума участников поздравил заместитель председателя ОГА Валентин Гайдаржи. Он отметил, что подобные мероприятия важны для тех, кто вернулся с войны и ищет себя в повседневной жизни.
«Такие форумы - прежде всего для тех Героев, которые вернулись с войны и перестраиваются на повседневную жизнь. Николаевская областная государственная администрация постоянно поддерживает участников войны на востоке. По инициативе председателя ОГА Алексея Савченко в области внедрен ряд программ по поддержке, например - предоставление единовременного пособия для открытия собственного дела, программа по предоставлению квартир. Уверен, что вместе с областным советом, при полном взаимопонимании, будем и дальше продолжать поддерживать тех, благодаря кому мы живем в мирных городах. Все инициативы со стороны участников войны и со стороны их семей будем рассматривать и всячески помогать», - пообещал Валентин Гайдаржи.