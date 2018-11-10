С начала года в Украину завезли 226 тысяч «евроблях» – 71% машин уже с просроченными сроками пребывания

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С 2018 года в Украину завезли 226 тысяч автомобилей на иностранной регистрации.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.

По состоянию на 1 ноября 173 тысячи транспортных средств находятся в стране в режиме «транзит», причем 70,64% (122,2 тысячи) – с превышением сроков пребывания.

Еще 53 тысячи автомобилей находятся в режиме «временного ввоза», срок их легального пребывания в стране еще не завершился.

Напомним, что в Верховной Раде депутаты 8 ноября  одобрили новую модель налогообложения ранее ввезенных авто с иностранной регистрацией («евроблях»). В то же время сторонники «евроблях» оказались недовольными новым законом и пикетирували Раду – одного нардепа забросали яйцами, а николаевского нардепа Ивана Савку окружили и обматерили.

Тарас Леонтян

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русскийобщество