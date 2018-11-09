Образовательная мафия бессмертна

Заведующая детского сада №20 Осипова Е.В. После коррупционного скандала и заведенного уголовного производства о мошенничестве заведующая детского сада № 20 г. Николаева Осипова Елена Витальевна (ДНЗ №20, Осипова Олена Віталіївна) впервые (!) за свою «карьеру» в июне 2018 г. подала в управление образование полный перечень необходимых для содержания вверенного ей детского сада материалов, комплектующих, средств (хотя подавать такие расчеты минимум ежегодно входит в ее прямые должностные обязанности). До этого она особо не утруждалась, и эту столь необходимую функцию выполняла абы как, спустя рукава.

Посудите сами, ведь если собственник детского сада – городской совет, курирует вопросы по саду управление образования городского совета, то для того, чтобы собственник выделил деньги на содержание сада, он (собственник) должен знать, сколько этому саду денег нужно, каковы потребности этого сада. Это не просто логично, но еще и законодательно закреплено. Если потребности не заявлять, то их никто и не удовлетворит.

Что же мы видим в детском саду №20? Ни разу (НИ РАЗУ!) ранее заведующая Осипова Алена Витальевна не запрашивала:

- канцелярию;

- бытовую химию;

- игрушки;

- оснащение в мед. кабинет;

- лекарства;

а также множество других материалов и работ, необходимость которых предусмотрена различными нормами, положениями, порядками, инструкциями и т. д. Ну вот, например, элементарно: в 2014-2018 гг. в ДНЗ №20 было 5 плановых и внеплановых проверок по пожарной безопасности, все со штрафами и предписаниями (некоторые предписания не выполняются с 2010 г.). Ну вот как вышестоящая организация, собственник этого детского сада, должны узнать, что детскому саду нужно оплатить какой-то комплекс работ для соблюдения правил пожарной безопасности или закупить какие-то материалы и оборудование? Правильно, руководитель этого сада должен подать соответствующие потребности и не частично, а полностью, а также добиться того, чтобы соответствующие сотрудники управления образования рассчитали стоимость этих потребностей (если руководитель не в состоянии) и чтобы эти суммы были включены в смету для выделения средств. Если потребности заявлены, но не удовлетворены, значит, это нужно делать минимум ежегодно, пока всё не удовлетворят. Но ведь это же так сложно! Проще просто ничего не делать.

Кстати, моё мнение, почему это и не делалось:

Зачем лишний раз напрягаться, ведь можно всем этим особо и не заниматься, всё равно от вышестоящих организаций полное попустительство и никакого контроля. Можно рассказать доверчивым родителям, что деньги не выделяют, чтоб был повод для собирания денег с этих самых родителей. Бюджетные деньги контролируются, каждую копейку нужно подтвердить документально, а нигде неоприходованные наличные от родителей тратить «проще». Элементарная халатность и пренебрежение своими должностными обязанностями.

К слову, любит Осипова рассказать, что в ее саду нет бухгалтера, сад обслуживается централизированной бухгалтерией управления образования, поэтому она не обязана рассчитывать потребности сада и составлять сметы (кошториси). Однако Постановление КМУ «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» утверждает противоположное:

- Установа незалежно від того, чи веде вона бухгалтерський облік самостійно, чи обслуговується централізованою бухгалтерією, для забезпечення своєї діяльності складає індивідуальні кошториси за кожною виконуваною нею бюджетною програмою (функцією);

- Кошторис затверджуэться керівником установи;

- Проекти кошторисів складаються усіма установами на наступний бюджетний рік;

- Розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету, що включаються до проекту кошторису, є невід’ємною частиною кошторису.

А теперь речь пойдет о тех самых розрахунках.

Осипова подала в июне 2018 г начальнику управления образования Лычко А.В. ходатайство о выделении дополнительных средств для ДНЗ №20 на июнь-декабрь 2018 г. Лычко обратилась с аналогичной просьбой к заместителю мера Крыленко В.И. и председателю комиссии николаевского городского совета по вопросам …образования… Мотузу С.В. Таким образом, Осипова и Лычко претендуют на внесение изменений в смету (кошторис) ДНЗ № 20 на 2018 г. Следовательно, готовя подобные обращения с указанием конкретного количества и сумм, они должны были провести все необходимые расчеты.

Согласно вышеупомянутому Постановлению КМУ:

- Показники видатків бюджету повинні бути обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним кодом економічної класифікації видатків або класифікації кредитування бюджет і деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за одиницю (кстати, в этот раз Осипова впервые за годы своей работы на должности заведующей детского сада указала потребности с указанием и количества, и стоимости);

- Розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету, є невід’ємною частиною кошторису. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня погоджують форму розрахунків з головним розпорядником бюджетних коштів (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня – ДНЗ №20, головний розпорядник бюджетних коштів – Управління освіти Миколаївської міської ради);

- Головні розпорядники під час розгляду проектів кошторисів зобов’язані: забезпечити суворе виконання вимог законодавства, а також вказівок щодо складання кошторисів на наступний рік; не допускати прийняття в кошторисах сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями.

А теперь просто поверхностно проанализируем те изменения и суммы, внести которые Осипова изъявила желание в сметы 2018-2018 гг.

Количество детей в саду на дату формирования вышеупомянутых потребностей – 261. При этом не забываем, что деньги на канцелярию, бытовую химию Осиповой ранее не запрашивались, соответственно из бюджета не выделялись, остатков на складах нет. Это всё покупалось родителями.

К примеру, бытовая химия. Такса в детском саду № 20 – 15,00 грн. с ребенка в месяц наличными. Умножаем на количество детей и количество месяцев в году и получаем около 47 тыс. грн. в год. А сколько же запросила Осипова бытовой химии для детей (т.е. без учета потребностей на пищеблок, прачечную, коридоры и т.д.)? Внимание! 203385,00 грн. на июнь-декабрь 2018 г. и 348660,00 грн. на 2019 г. Т.е. в 7,4 раз больше фактического расхода. Вы можете возразить, что фактический расход бытовой химии гораздо выше, что не учтено принесенное родителями в натуральном виде. Однако в натуральном виде хозяйственных товаров (а мы понимаем, что это могут быть не только моющие средства) за период с 01.01.2014 по 31.08.2018 г. в сад поступило на 62,2 тыс. грн.

Идем далее. Канцелярия. В ясельной группе мы сдавали 120,00 грн. в год с одного ребенка на канцелярию, в младшей группе родителям сказали сдать по 300,00 грн. в год на канцелярию + игрушки. Округлим до 150,00 грн. в год с одного ребенка, следовательно, на всех детей сада уходит до 40 тыс. грн. в год. А сколько же запросила Осипова канцелярии для детей (т.е. без учета потребностей на канцелярию для персонала)? Внимание! 155208,70 грн. на июнь-декабрь 2018 г. и 155208,70 грн. на 2019 г. Т.е. в 6,7 раз больше фактического расхода июнь-декабрь 2018 г. и в 3,9 раз больше фактического расхода на 2019 г.

Анализировать эти заявленные «потребности» и удивляться можно долго. Коснусь еще некоторых пунктов вкратце. Вот мне, например, непонятно, зачем на группу необходимо 500 одноразовых стаканов ежемесячно (эта потребность находится в разделе «Моющие средства»), видимо какое-то логичное объяснение этому все-таки присутствует :) . Или 3 веника на группу ежемесячно (видимо за месяц 3 веника приходят в негодность; и это при том, что есть пылесосы, во всяком случае, на пылесос деньги родителями сдавались). Ну или 1 веник и 1 метла для уборки двора ежемесячно. Или 25 швабр ежегодно. Или ежегодно по 263 подставки для кисточек, 223 детских мольберта, 263 дощечки для лепки, 263 розетки для красок, 223 емкости для клея (и отдельно 223 клея), 223 пары ножниц, 263 пластмассовые стакана для воды для рисования и так далее, и так далее… По логике заведующей, эти предметы приходят в негодность ежегодно. А как вам необходимость покупки корма для рыбок, шиншилы, кроликов и хомяков, попугаев и прочие затраты на них, при условии, что вся эта живность не находится на балансе детского сада. Т.е. собираются на бюджетные деньги кормить и обслуживать то, чего нет. Эту живность принесли сотрудники из дома. Да, да, не смейтесь! По документам животные – собственность сотрудников сада, которых они принесли из дому для временного «использования». Не родители купили-подарили, а сотрудники принесли из дома. Как вы думаете, откуда в детском саду №20 появляются столы, стулья, кресла, шкафы, телевизоры, ноутбуки, принтеры, ксероксы, пылесосы, обогреватели, музыкальные центры, компьютеры и многое другое? Родители купили-принесли? Спонсоры подарили? Ну нет, что Вы! По документам это всё принесено сотрудниками из дома. То есть их личные вещи. Их собственность. Которую они в любой момент могут забрать обратно домой. Говорят, очень выгодно забирать свои вещи обратно при выпуске группы. Я прям представляю, как воспитатель приносит из дома, скажем плазменный телевизор… Кстати, всё, что я здесь пишу, я могу подтвердить документально.

Но вернемся к расчету потребностей. Выше было написано, что все суммы должны быть подтверждены расчетами и экономическим обоснованием. Что обязанность это контролировать лежит на управлении образования, с ним же эти расчеты должны быть согласованы. В нашем случае эти расчеты не просто согласованы с управлением образования, но и была создана специальная комиссия из сотрудников управления образования, которая принимала непосредственное участие в составлении этих потребностей. Ну вот как, как!, можно утвердить и профинансировать эту неправдоподобную чушь!

Считаю, что потребности на 2018-2019 гг. заведующей детского сада Осиповой завышены. Завышены специально. Для чего? Мои предположения:

- наличие денежного интереса (ну тут может быть масса вариантов: 1) например, товар стоит реально 80 тыс. грн., а по документам 100 тыс. грн., поставщику перечисляется 100 тыс. грн. бюджетных денег, поставщик 20 тыс. грн. отдает наличкой «выгодополучателю»; 2) например, поставщику перечисляется 100 тыс. грн. бюджетных денег за товар, который передается только по документам, деньги за минусом процента передаются наличными «выгодополучателю» (ну не могу я понять, зачем 223 пары детских ножниц ежегодно, сгрызают дети эти ножницы, что ли); 3) покупка у «своих» поставщиков»; 4) поделиться же кое с кем тоже нужно и т.д. и т.п.)

- «запрошу специально слишком много, чтобы точно не дали» - с целью показать строптивым родителям, что деньги из бюджета не выделяются; с целью дальнейшего сбора наличности с родителей на потребности сада (ведь каждую бюджетную копейку подтвердить документально нужно и использовать по назначению, а деньги родительские в этом плане «удобнее»).

Почему управление образования и николаевский городской совет не спешат выделять эти деньги? Мои предположения:

- если выделить, значить признать, что ранее необходимые запросы заведующей не составлялись, то есть налицо невыполнение должностных обязанностей, а у нас здесь круговая порука, заинтересованность в схемах, выгораживание подопечных и своей бездеятельности;

- если выделить, то родители поймут, что они в состоянии на что-то повлиять, а это разрушительно для всей системы;

- если выделить, то начнут суетиться родители и из других школ-садов, придется всем деньги давать;

- если выделить, то не будет повода в собирании денег с родителей (ну здесь вообще масса недостатков).

После отказа в выделении этих денег на профильной депутатской комиссии, которая состоялась в августе 2018 г., эти же цифры вновь выносятся на рассмотрение комиссии 8 ноября 2018 г. После озвученных нами предположений о завышенных суммах, а также отсутствии необходимых расчетов и обоснований, между депутатами разгорелась горячая дискуссия о невозможности вообще рассматривать вопрос о финансировании детского сада №20 в указанном размере до полной проверки всех цифр. Однако секретарь городского совета Казакова Т.В., которая давно замечена в лоббировании интересов Осиповой, дала понять депутатам, что проголосовать за выделение денег именно в этом размере им всё же необходимо, что депутаты и были вынуждены сделать. Что характерно, присутствовавшие на заседании начальник управления образования Лычко и заведующая детского сада №20 Осипова, составившие и подписавшие эти расчеты, сидели тихо, как мыши, не сказавши ни единого слова.

Получается: денег не выделяется – так с родителей соберем; сложно собирать с родителей из-за разразившегося скандала – так завысим затраты в несколько раз, чтоб без выгоды не остаться.

При написании этой статьи, пришла к выводу, что мне есть так много чего рассказать о детском саду №20, что, видимо, следует ожидать продолжения :)

P.S. Получила от Лычко и Крыленко письменный ответ на одну из моих жалоб. В нем они пишут, сколько и на что я сдала денежных поборов в детском саду №20 (об абсурдности и нелепости написания мне об этом я умолчу). Так вот, там указаны не все суммы. Видимо, кто-то не донес до «общака»…