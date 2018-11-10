Мэрия Львова рекомендовала супермаркетам не использовать полиэтиленовые пакеты, а предлагать альтернативную упаковку

Исполнительный комитет Львовского городского совета во время заседания 9 ноября согласовал ограничения использования полиэтилена в торговых точках города.

Об этом сообщает «Zaxid.net».

Согласно принятому решению, владельцам супермаркетов и магазинов рекомендуют предлагать покупателям альтернативу использования одноразовых пакетов – бумажные пакеты, сумки и тому подобное. Также торговые сети должны разработать программу лояльности потребителей по поощрению использования многоразовых пакетов.

По словам заместителя городского головы по вопросам развития Андрея Москаленко, это решение предусматривает поэтапный переход от полиэтилена к более экологичной упаковке. Первым шагом будет добровольная, лояльная система предложения различных видов упаковок в супермаркетах. Затем городской совет предложит альтернативу использования не только полиэтиленовых пакетов, но и других вредных упаковок, например пенопласта.

Андрей Москаленко также отметил, что часть городских супермаркетов уже готова перейти от одноразовых полиэтиленовых пакетов к более экологичным. После супермаркетов переход от полиэтилена распространится на малые магазины и рынки.

Департамент гуманитарной политики Львовского горсовета должен провести просветительскую работу в городских школах относительно негативного влияния на окружающую среду полиэтиленовой упаковки. Департамент экономического развития должен создать пункты приема полиэтиленовых пакетов.

Напомним, что с 2021 года в Евросоюзе запретят использование пластиковой посуды.