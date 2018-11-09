Экс-начальник ДЖКХ Николаева Палько считает, что работники департамента вынуждены «работать с имбецилами»

Экс-начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько сказал, что работникам ДЖКХ «приходится работать с имбецилами».

Об этом он написал в комментарии под публикацией в Facebook депутата Николаевского горсовета Артема Грозова.

В своем посте Грозов пишет, что на «бюджетных» депутатских комиссиях обсуждается вопрос того, что из-за руководства ДЖКХ якобы уничтожены все коммунальные предприятия города, а их работники остаются без заработным плат за последние месяцы.

«Более того, поскольку по вине ДЖКХ предприятия не оплатили налоги, бывшие работники, ставшие в центр занятости будут получать минимальный прожиточный минимум - 1200 грн. В месяц!!! Вместо средней заработной платы. Комиссией было принято решение не поддерживать увеличение средств на выплату премий руководству Департамента фактически разваливших сферу жилищного хозяйства в городе!» – написал Грозов.

При этом, как отметил Грозов, на сессии Николаевского городского совета депутатский корпус не поддержал решение о том, чтобы не увеличивать премии и зарплаты «тем, кто продал город частной управляющей компании», добавив фотографии результатов поименного голосования.

«Вот фамилии тех людей которые против того, что бы из бюджета исключить увеличение заработных плат и премий для тех кто продал город частной управляющей компании и оставил без зарплат около 1000 семей! Те кто воздержались, не голосовали и проголосовали против, считаю действия департамента жкх эффективными и считают что его руководители достойны премий и весьма немаленьких зарплат!» – добавил он.

В ответ на данный пост депутата Грозова, Палько ответил, что виновников «провала» ДЖКХ несколько человек, о которых, по его утверждению, знаю все, и за это страдают все работники департамента. К тому же, как написал экс-чиновник, они страдают еще и по то причине, что им «приходится работать с имбецилами».

«Не могу согласиться с такой постановкой вопроса: казнить всех. Виновников провала департамента жкх несколько человек, которых все знают, а страдать должен весь коллектив и их семьи. Поверьте они и так страдают так как приходиться работать с имбицилами. Если хотите крови, то занимайтесь виновниками бардака в городе, а не всех под одну дудку. Сейчас и так специалистов в сфере не хватает, а с таким подходом и не появятся», – ответил экс-начальник ДЖКХ горсовета.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич на основании результатов служебной проверки уволил директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрея Палько.

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил директора департамента ЖКХ Палько от должности и назначил в отношении него служебную проверку. Сенкевич говорил, что директор департамента ЖКХ Андрей Палько не справляется со своими обязанностями и его необходимо заменить. Затем служебное расследование в отношении Палько завершили, и мэр Николаева восстановил его в должности.

При этом, Палько говорил, что считает проверку, которую провели в его ведомстве, однобокой и готов будет подать в суд, если его пояснения по факту проверки не будут приняты.

Уже 30 июля городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что отстранит Андрея Палько от исполнения обязанностей директора департамента ЖКХ на основании новой информации, полученной от правоохранительных органов.

Позже у Сенкевича заявили, что отстранили начальника ДЖКХ Николаева из-за вопросов к организации Нового года на Соборной площади. По словам вице-мэра Юрия Степанца, причиной послужили публикации в СМИ, в которых говорится об установке ледового катка и оплаты электричества из городского бюджета.