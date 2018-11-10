"Ищи, кому выгодно", — учил народный трибун Рима Луций Кассий Лонгин Равилла.

Применить это правило в истории с нападением на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк непросто.

Власть мечется в попытках скрыть правду. Друзья и соратники фонтанируют эмоциями, пытаясь ее отыскать. Мы же, не знавшие Екатерину лично, не бывшие свидетелями ни ее борьбы, ни ее муки, попробуем, сохраняя объективность, расставить основные указатели на пути к наказанию за преступление.

Перечень имевших на Гандзюк зуб необычайно долог. Круг лиц, заинтересованных в ее возможной смерти, наверняка оказался бы более узким. Но, скорее всего, неизвестный пока заказчик преступления не ставил целью физическое устранение управляющей делами Херсонской горрады. Вероятно, задача, поставленная наемникам, была иной — запугать и (или) "проучить". Это подтвердил и глава Нацполиции Сергей Князев: "Организатор предложил исполнителю избить Гандзюк (…) В дальнейшем планы преступников изменились, и они решили применить в отношении Гандзюк серную кислоту".

Покушение на Екатерину стало причиной ее трагической гибели, и это обстоятельство превратило нападавших в убийц. Но таинственный "работодатель" так и остался заказчиком нападения. А потому высчитать его сложно. Гандзюк была бескомпромиссной, жесткой, острой на язык, в высказываниях резкой до беспощадности. Она насолила слишком многим, теоретически имевшим повод, желание и возможность причинить ей боль.

В ее интервью, заявлениях и постах в социальных сетях вы можете найти язвительные высказывания и критику в адрес самой разнообразной публики — чиновников/политиков местного и центрального уровня, прокуроров и судей, херсонских бизнесменов и тамошних "решал", правых и левых, явных и латентных реваншистов, "ватников" и "вышиватников". Представителей "Батьківщини" и "Оппоблока", "Украинского выбора" и БПП, "Народного фронта" и "Нашего края", "Укропа" и Соцпартии. Президента и "порохоботов". И, разумеется, в адрес полиции и МВД — начиная от херсонских "мусоров" (именно так покойная обычно величала сотрудников данного правоохранительного органа) и заканчивая руководителями ведомства. "Все ржали по поводу слова "хунта", но мы живем реально в стране, где мусорская хунта правит бал, и мне это капец как надоело… Юрий Луценко, Арсен Аваков, сколько лайков собрать под этим постом, чтобы хоть что-то изменилось?" — написала Гандзюк чуть более года назад. Это была далеко не единственная и отнюдь не самая резкая ее оценка деятельности блюстителей порядка. В сентябре 2017 года Гандзюк публично обвинила в коррупции и вымогательстве начальника областного Управления защиты экономики в Департамента защиты экономики Национальной полиции Артема Антощука. Скандал стоил Антощуку должности.

Незадолго до смерти Екатерина заявила: "Почти уверена, что у заказчика в гардеробе висит форма с погонами… Именно с правоохранителями был этот системный мировоззренческий конфликт… Именно от них я получала угрозы и предупреждения…". Примечательно, что в любой версии, связанной с преступлением против херсончанки, обязательно присутствует "полицейский след", в чем вы сможете убедиться, когда мы перейдем к их перечню. Мы не знаем, были ли люди в погонах заказчиками. Но предполагать, что они как минимум покрывали преступников, основания есть.

Примечательно и то, что, по нашим сведениям, министр внутренних дел выступал категорически против передачи дела из НПУ в СБУ и создания парламентской временной следственной комиссии. Служить доказательством подозрений Катерины эта информация не может, но внимания, безусловно, заслуживает.

Предваряя ожидаемую нервическую реакцию некоторых руководителей правоохранительной системы, сразу оговоримся, что ничто из описанного ниже не является пресловутым "сливом" из материалов расследования. Все сведения, приводимые в тексте, получены из открытых источников — материалов СМИ и бесед с политиками, журналистами и общественными деятелями, чьи имена, по их просьбе, мы не называем.

Многие недруги Гандзюк даже после трагической смерти не стесняются называть активистку "черноротой склочной бабой", "местной городской сумасшедшей". Пытаются представить ее патологической нонконформисткой, воевавшей со всеми и по любому поводу отчасти ради склонности к самопиару, но, преимущественно, в силу особенностей вздорного характера. А еще любят намекать, что ее, ставшая притчей во языцех воинственная принципиальность, была отнюдь небескорыстной.

"Я до сих пор живу в квартире моих родителей… Я не имею собственного авто… При этом я не жалуюсь на жизнь и не считаю, что чиновнику надо щеголять бедностью… У нас слишком маленький город, чтобы скрывать свое состояние…", — написала Гандзюк в сентябре прошлого года. "Мне нравится политика в чистом виде. Мне 31 год, и для того, чтобы заниматься большой политикой позже, где-то от 40 лет, я должна иметь чистые руки и чистую биографию сейчас. Моя история об этом, а не про деньги", — это из интервью ресурсу "Любимый Херсон" в декабре 2016-го.

"Насколько бурной была ее жизнь, настолько же незатейливым — масштаб ее бытовых потребностей", — заметил в разговоре один из ее друзей. Подтверждением его слов является то обстоятельство, что ни один из немногочисленных публичных и многочисленных анонимных намекателей не привел ни одного заслуживающего внимания факта ее меркантильности/коррумпированности. "Лексусов", катеров, "дачных домиков" размером с детский садик et cetera — ничего из привычного набора "рагульского luxury" у Гандзюк не было.

Последние недели Сеть наводнили ссылки на многочисленные эпатажные высказывания Екатерины. Реже вспоминали о том, что "городская сумасшедшая" имела два высших образования, в 21 год стала депутатом областной рады, была национальным волонтером Программы развития ООН, помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, инициатором и активистом внушительного количества волонтерских проектов.

Не зная ее лично, но скрупулезно собирая сведения из многочисленных источников, выслушав самые разные (порой крайне нелицеприятные оценки), осмелюсь предположить, что 7 ноября предали земле человека с обостренным чувством справедливости, не боявшегося бросать вызов влиятельным "чужим" и не стеснявшегося взывать к совести скурвившихся "своих".

Таких не любят. Но у кого были основания сильно не любить Гандзюк?

Версия "Стремоусов/Кива". Одна из первых публично засвеченных в медиа версий. Кирилл Стремоусов — местный эпатажный персонаж, которого покойная величала "сепарюгой", и с которым у нее регулярно случались стычки. В биографии бывшего рыбинспектора — организация "русских пробежек" под триколорами, сотрудничество с "Украинским выбором" Медведчука. А еще — попытка отбить у конвоя задержанного Сергея Осьминина, одного из организаторов т.н. "Крымской самообороны", евпаторийского "депутата" от "Единой России". В последнее время местный эпатажный провокатор — активист Соцпартии Кивы (вполне органичный выбор). Кива обвинял Гандзюк в участии в разворовывании городского бюджета, а она сама публично называла его "животным".

То, что бывший главный борец с оборотом наркотиков пользуется особым расположением Арсена Авакова, отмечали многие. Но есть деталь, о которой немногие помнят, — в свое время будущий социалист трудился на посту заместителя начальника УМВД Херсонской области. В сентябре 2015-го он прибыл в Херсон одновременно с новым главой управления — Артуром Мериковым, который возглавляет местную полицию до сих пор, и который считается твердым "аваковским человеком". Если предположить, что Кива может быть причастен к случившемуся с Гандзюк, близкое знакомство с местными полицейскими кадрами существенно облегчало бы задачу.

В жизнеспособность данной версии верит мало кто из опрошенных мною. Их аргументы: сам Стремоусов на это вряд ли решился, и с ним вряд ли кто-то стал бы связываться. Что касается Кивы, то его как возможного заказчика не рассматривают по иной причине: херсонцы убеждены, что Екатерину заказал местный. Тот, кому она мешала (кого раздражала) постоянно и предметно. "Если бы Кива заказывал каждого, кто называл его животным, в стране кислоты не хватило бы", — мрачно пошутил один из моих собеседников.

Версия "Паламарчук/Павловский". Одна из самых популярных в последнее время.

И опять "полицейский след". Николай Паламарчук почти два десятка лет был связан с херсонской милицией, пройдя путь от инспектора ДПС до начальника УВД. И не терял связей с малой родиной, ни пребывая на должности заместителя министра внутренних дел, ни заполучив мандат депутата парламента. Именно в силу тесных контактов с Херсонщиной отставной генерал оказался одним из кураторов области от власти.

Именно одним из, а не "главным смотрящим", как сейчас утверждают некоторые медиа. Как едко подметил один из наших источников, "Киев присматривает за Херсоном в три глаза, поскольку ни один не является зорким". Поясним — формальным "государевым оком" в области является глава местной ОГА Андрей Гордеев, бывший депутат ВР от БПП. Однако в Киеве его считают слабым и ненадежным игроком, его назначение стало по большому счету случайностью, к коей привела целая цепь интриг и событий, участниками которой стали местные и киевские "тимошенковцы" и "оппоблоковцы", его предшественник Андрей Путилов, замглавы администрации президента Виталий Ковальчук, нынешний глава облрады Владислав Мангер и еще много кто. В Гордееве не уверены, но другого кандидата на этот пост не нашли. По влиянию он уступает и Мангеру, и мэру Херсона Владимиру Миколаенко. К тому же в условиях запущенного процесса децентрализации вес губернатора уже не тот, что раньше. Так что Гордеев — формальный "смотрящий" по линии президентской вертикали.

По линии администрации президента куратором области является замглавы облрады Виталий Булюк, лидер местного "Нашего края". Бывший таможенник — креатура Виталия Ковальчука, за которым Херсонщина закреплена в АП. Николай Паламарчук — лишь "третий глаз". Он уже "киевский херсонец", его возможности и полномочия, как считают местные, достаточно ограничены. Он авторитетен, в частности, в полицейских кругах (причем и в Херсоне, и в Киеве) у него свои дела и свои гешефты в области. "Он может и смотрящий, но точно не рулящий", — емко охарактеризовал его один из моих собеседников. Едва ли не единственным, кто публично пытался представить Паламарчука главным "решалой" области, был Александр Цегельник, еще один шумный местный персонаж, о котором упомянем ниже.

Помощник депутата БПП Паламарчука Игорь Павловский, пожалуй, куда более занятный персонаж. Именно его называют наиболее вероятным посредником между заказчиком и организатором преступления по версии следствия — бывшим бойцом Украинской добровольческой армии Сергеем Торбиным (позывной "Опер"). Именно он, как предполагается, передавал "Оперу" гонорар за будущее нападение.

Знатоки херсонской изнанки утверждают, что Павловский — фигура в регионе, возможно, даже более влиятельная, чем его формальный шеф: "Если уж кто решал, так это Павловский, а не Паламарчук. Вполне самостоятельная и очень влиятельная фигура. При всех властях. Не столько Паламарчук нужен был Павловскому как крыша, сколько Павловский — Паламарчуку как человек, который здесь знает всех и все, и многое может. Здание, где находится общественная приемная Паламарчука, принадлежит Павловскому. Паламарчуку как одному из кураторов области нужен влиятельный персонаж на месте, а за это генерал, в случае чего, должен прикрывать его дела".

Впервые о связке Паламарчука и Павловского широкая общественность узнала в 2016-м после скандала вокруг херсонских фирм "Глобал-Инвест" и "Харистрон". Руководители предприятий в заявлении на имя прокурора Херсонской области Ромася сообщили о рейдерском захвате их фирм и утверждали об активном участии в этом помощников депутата Паламарчука — Игоря Павловского и Анны Калюжной, действовавших, по словам заявителей, "от имени самого народного депутата". История попала в центральные СМИ. На одном из рейтинговых каналов появился комментарий Паламарчука, который свою роль в конфликте разъяснил весьма сбивчиво: "Ко мне на приеме обратился гражданин… Я обратился в прокуратуру, чтобы разобрались…"

Позже в местной прессе писали, что жесткий "отжим" фирм состоялся при активном участии полиции и прокуратуры. Уже упомянутый нами Александр Цегельник называл начальника областной полиции Артура Мерикова и первого заместителя областного прокурора Сергея Цыганка (принимавшего активное участие в деле фирмы "Глобал-инвест") едва ли не "шестерками" Павловского. Опрошенные мной херсонцы назвали подобную формулировку преувеличением, но единодушно отметили наличие тесной связи между Павловским, Мериковым и Цыганком. Любопытно и то, что позже "отжатая" у "Глобала" сельхозтехника, по словам моих информаторов, использовалась в интересах Павловского: "Павловский "отжимает" фирмы не для Паламарчука".

Как бы там ни было, и Павловский, и Паламарчук вхожи в самые высокие полицейские и прокурорские кабинеты Херсонской области. И предположить, что, в случае чего, местные правоохранители готовы были прикрыть и того, и другого, несложно.

Биография Павловского пестра, но в ней много белых пятен. По утверждению целого ряда людей, в свое время он имел отношение к правоохранительным органам, позже подался в криминал и был судим. Однако официальные сведения об этом отсутствуют. Из тех же источников известно, что в 2015 году Павловский баллотировался в областную раду по спискам БПП, но выборы проиграл.

Общим местом являются и тесные контакты Павловского с предполагаемым организатором нападения на Гандзюк — Сергеем Торбиным. Заявление Павловского о том, что с "Опером" (кстати, тоже бывшим сотрудником милиции, откуда и позывной) он контактировал исключительно по вопросам волонтерской помощи ветеранам АТО, практически все херсонцы поднимают на смех. В сети есть видео, где запечатлена драка ветеранов АТО, возглавляемых Торбиным, с активистами, требовавшими отставки руководителя одного из районов. На той же записи присутствует и Павловский, наблюдающий за инцидентом со стороны. По утверждениям херсонцев, помощник Паламарчука активно использовал ветеранов войны на Востоке для рейдерских захватов, организации пикетов и разгона митингов оппонентов.

Большинство опрошенных мной сомневаются, что за заказом нападения на Гандзюк может стоять Паламарчук, настаивая, что, скорее всего, "это сделал кто-то глубоко местный". В участие в преступлении Павловского верят куда охотнее. Но предполагают, что он, вероятнее всего, был посредником, а не заказчиком. "Павловский мог организовать подобное самостоятельно, но едва ли это ему самому было нужно. Скорее всего, он действовал в чьих-то интересах".

Версия "Владислав Мангер". Ставленник "Батьківщини", глава областной рады, Мангер был одним из постоянных объектов критики Екатерины Гандзюк. Особый резонанс вызвала история, связанная с незаконной вырубкой леса в Олешковском районе. По утверждению местных активистов, на этой "теме" сидел упоминавшийся нами ранее Александр Цегельник, руководитель общественного объединения "Кордон", сформированного из бывших участников боевых действий. Однако позже, по словам самой Гандзюк, "тему" перетянул глава облрады Мангер. Столкновение интересов привело к стычке в центре Херсона "кордоновцев" и представителей еще одной ветеранской организации, "Черный туман", к которой имел непосредственное отношение Игорь Павловский. В привычной для нее нелицеприятной манере Гандзюк воздала должное обеим сторонам конфликта, что вызвало резкую критику со стороны ветеранов и волну "наездов" подконтрольных областной власти СМИ на Екатерину.

Примечательная деталь: ветеранов, выступавших на стороне Цегельника, возглавлял участник АТО и активист Виталий Олешко с позывным "Сармат". По странному стечению обстоятельств убитый в день нападения на Екатерину Гандзюк. На этот факт практически сразу обратили внимание местные СМИ, а несколько недель тому назад об этом написал сайт "ОРД". В Херсоне есть сторонники версии, согласно которой убийство "Сармата" и покушение на Гандзюк связаны между собой и за ними стоит один и тот же человек, вероятно, причастный к распилу леса в Олешковском районе.

Мангера Гандзюк критиковала давно и последовательно, обвиняя его, в частности, в попустительстве местным сепаратистским силам. Утверждают, что глава облрады крайне болезненно реагировал на выпады соратницы херсонского мэра. Особенно он негодовал после появления документального фильма Сергея Никитенко (друга Екатерины, вместе с которым она в свое время создала популярный ресурс "Мост") "Кто вы, мистер Мангер?" В этой ленте автор говорил о полукриминальном прошлом Мангера, обвинял его в рейдерстве, мошенничестве, прямых связях с соратниками Януковича (а в частности, с бывшим нардепом Алексеем Журавком и Алексеем Азаровым). Фильм стал поводом для судебного разбирательства, а его автора избили неизвестные. Знакомые херсонцы утверждают, что Мангер считал заказчиком создания документальной ленты именно Гандзюк.

Версия "Игорь Пастух". Первым в гипотетическую причастность Пастуха к покушению на Гандзюк озвучил ее кум, местный депутат Александр Власов. По его словам, главу Черноморского регионального управления "Укртрансбезпеки" мог нервировать повышенный интерес активистки к работе его структуры. Местные медиа Игоря Пастуха подозревали в попытках "крышевать" теневые перевозки в Крым. Официальный представитель президента в Крыму Борис Бабин неоднократно возмущался тем, что тамошняя "Укртрансбезпека" закрывает глаза на этот незаконный бизнес. Связываемый с Гандзюк "Мост" утверждал, что руководимая Пастухом структура регулярно собирает дань с фур за перевес груза. Сам Пастух обвинения отверг незатейливо: "Одна дамочка из горисполкома заказала". Под "дамочкой" легко угадывалась Гандзюк.

Важная деталь: по многочисленным утверждениям, в свое время Екатерину и Пастуха связывали приятельские отношения. Тем не менее, именно она, как считает целый ряд херсонцев, поспособствовала увольнению Пастуха с должности зампреда городской рады. "Она считала его просто неприличным "схематозником". И даже говорила ему: "Игорь, нельзя так жадно "стричь" деньги". Приведем примечательную цитату из уже упоминавшегося интервью Гандзюк ресурсу "Любимый Херсон": "У меня есть такой друг, Игорь Александрович, который когда-то в Черновцах торговал коврами и которого мама привела за ручку и посадила в налоговой Херсона. Он смог сделать феноменальную карьеру на строительстве "схем". И это вина херсонского майдана, и моя личная, что этот человек вообще оказался в здании городской рады". Угадать, кто скрывается под именем "друга Игоря Александровича", несложно. Тем более, в том же интервью Гандзюк отмечала: значительная часть критики в ее адрес — работа "ботов, которых завел себе Игорь Александрович Пастух".

Примечательное обстоятельство: Пастух — предводитель местного "Народного фронта", при любой оказии подчеркивающий свои особые дружеские отношения с земляком Арсением Яценюком. Пастух дружен с местным губернатором, отлично ладит с херсонскими силовиками. То, что министр внутренних дел представляет все тот же "Народный фронт", подобным контактам, надо думать, только способствует.

Многие убеждены, что свое изгнание из горрады Пастух считает прямым следствием действий Гандзюк, и действия эти расценивает как предательство. Может ли это считаться достаточным основанием для причинения вреда — судить не нам.

Версия "Андрей Гордеев/Евгений Рыщук". Херсонский губернатор Гордеев Гандзюк тоже не жаловал. Ему от нее доставалось не реже, чем Мангеру или Пастуху. Но при этом она подчеркивала слабость этой фигуры, регулярно именуя его "подручным", "посипакой" главы облрады. В последнее время в отношениях между главой ОГА и руководителем областной рады — действительно тишь да гладь. На зоре своей губернаторской карьеры Гордеев пытался бодаться с Мангером, даже подавал в суд на облраду, но позже пошел на "мировую". Два первых лица области регулярно то сообща ленточку перерезают, то из одного окопа по мишеням на учениях теробороны стреляют, то в совместную загранкомандировку едут. Как утверждают знатоки херсонской жизни, Гордеева уязвляла критика со стороны Гандзюк, но еще больше его задевало то, что она считала его неким придатком Мангера.

При этом ставленник БПП, невзирая на свой не слишком внушительный по местным меркам вес, вынашивает амбициозные планы. Говорят, он всерьез вознамерился стать следующим мэром Херсона. Его главным оппонентом в этом случае, естественно, стал бы шеф Гандзюк, действующий мэр Владимир Миколенко. Один из моих собеседников говорил, что Гордеев ежился от одной мысли, какую критику со стороны Екатерины ему придется выслушать в случае вступления в борьбу за кресло мэра. "Он ее просто боялся". Не нам судить, мог ли карьерный мотив стать поводом для запугивания Екатерины. Можем лишь сослаться на мнение некоторых херсонцев, считающих, что Гордеев в отличие от Мангера или Пастуха не стал бы той фигурой, которую бросились бы защищать (прикрывать) полиция и прокуратура. Но рядом с главой ОГА есть человек, имеющий в глазах правоохранителей больший вес — его заместитель Евгений Рищук.

Эта фамилия мне ни разу не встречалась в многочисленных обнародованных версиях, связанных с покушением. Хотя Рищук регулярно становился героем публикаций "Моста" и мишенью для критики со стороны Гандзюк. Вот лишь несколько заголовков с сайта "Мост": "Жена Рищука купила пансионат на Арабатской стрелке", "Гордеев разрешил сестре Рищука разрабатывать документацию на участок в Херсоне", "Заместитель губернатора Херсонщины держит дома 1,5 миллиона долларов наличными".

Рищук, которого сам признавал, что его называли мусорным бароном, а до этого песочным и лесным, — фигура весьма влиятельная в области, но при этом малоизвестная за ее пределами. Широкому читателю и зрителю он был известен разве что по сюжету на одном из центральных каналов, где рассказывал о своем огромном конехозяйстве, да благодаря местному "пленочному" скандалу, связанному с его именем. Обнародованные разговоры Рищука оставили вопросы по поводу добросовестности и законопослушности этого персонажа, но скандал замяли. Гандзюк называла Рищука "коневодом" и "этим колхозником", что, как говорят, его необычайно оскорбляло.

Отношения Рищука с его патроном Гордеевым складывались непросто. Пару раз он предпринимал попытку сменить партийный окрас, поменяв БПП на "Радикальную партию", что отнюдь не способствовало укреплению отношений главы ОГА и его зама. Однако в последнее время их отношения наладились. Рищука называют "серым кардиналом" областной администрации, утверждая, что он имеет сильное влияние на Гордеева и готов поспособствовать реализации его карьерных планов. А еще – пользуется большим, чем шеф авторитетом у местных силовиков.

Текст, опубликованный Рищуком на ресурсе "Любимый Херсон" на следующий день после похорон Екатерины, вызывает много вопросов. "У меня после анализа всего происходящего за последние несколько дней всплывает один вопрос — кто использовал Катю Гандзюк?.. Я с ней вживую никогда не общался. Общение было все в комментах ФБ и то недолго, я забанил ее страничку". Но при этом в своем обращении Рищук утверждает, что его допрашивал следователь и спрашивал, был ли у него с Гандзюк конфликт. Выглядит несколько странно, согласитесь, что следователь допрашивал в качестве свидетеля человека, который, как он сам утверждает, не был с ней лично знаком. И еще более странно, что человек поспешил всем сообщить о том, что он лично не знал погибшую, и ни о каких конфликтах с ней не могло быть речи.

Состоятельность либо несостоятельность любой из перечисленных выше версий может оценить сам читатель. Поиск заказчика — компетенция СБУ, вынесение приговора — прерогатива суда. Добавим лишь одно: упорство, с которым провластные силы препятствовали созданию временной следственной комиссии парламента, не способной повлиять на ход следствия, но способной привлечь внимание к эффективности расследования, наводит на тоскливые мысли. По нашим сведениям, Банковая давала согласие на создание ВСК только при условии, что ее деятельность будет завершена до окончания года. Очевидно опасаясь, чтобы повышенное внимание к делу Гандзюк не повредило планам власти на 2019-й — год двойных выборов.

К сожалению, о вине власти можно говорить уже сегодня, независимо от того, были ее представители непосредственными заказчиками преступления, покрывали его или повинны в создании системы безнаказанности.

Сергей Рахманин, "Зеркало недели"