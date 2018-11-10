Президент присвоил двум николаевцам почетные звания за достижения в сфере культуры

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Президент Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства присвоил двум жителям Николаевской области почетные звания работникам культуры.

Об этом свидетельствует указ президента Украины от №362/2018 от 9 ноября.

Артистке ансамбля народных инструментов «Узоры» Николаевской областной филармонии Наталье Жело президент присвоил звание «Заслуженного артиста Украины», а пенсионеру из Николаевщине, ветерану в сфере культуры Юрию Джупинину – «Заслуженный работник культуры Украины».

Напомним, что ранее Порошенко присвоил звание «заслуженного работника соцсферы» директору Снигиревского центра реабилитации.

Тарас Леонтян

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русскийобщество