В Украине теперь за незаконное пересечение границы могут посадить в тюрьму

В субботу, 10 ноября, вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины – при этом он распространяется не на всех нарушителей.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы, отмечая, что 9 ноября закон от 18 октября был опубликован в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины».

«Это означает, что с сегодняшнего дня устанавливается уголовная ответственность за пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора в любой способ вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения», – отметили в ГПСУ.

Там напомнили, что такие действия будут наказываться лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, за повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматривается ответственность в форме лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий в сочетании с насилием или применением оружия - на срок от пяти до восьми лет.

В ведомстве добавили, что административная ответственность, предусмотренная статьей 204-1 КУоАП, относительно незаконного пересечения государственной границы Украины «обычными» мигрантами или нарушителями остается.

Напомним, что за время независимости Украины на её границах задержали более 300 тысяч мигрантов.