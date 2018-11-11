Маньяка Ткача, признавшегося в более сотни убийств, похоронили на обычном кладбище – в могилу уже вогнали деревянный кол

Серийного убийцу Сергея Ткача похоронили на городском кладбище в Житомире и в его могилу уже воткнули березовый кол и положили венок из сухой лозы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как известно, Ткач насиловал и убивал девочек и подростков – его жертвам было 9-17 лет. В 2008 году он был приговорен к пожизненному заключению за 37 доказанных убийств. Всего по неофициальным данным и по словам самого Ткача он совершил более 100 убийств, доказательства которых до сих пор собирает прокуратура. 5 ноября Ткач умер.

Местный копатель могил Руслан Покотинский рассказал, что узнал о захоронении серийного убийцы, когда подписывал документы после доставки гроба с телом. По его словам, гроб привезли двое представителей колонии в гражданском. Прощаться с Сергеем Ткачем не приходил никто.

При этом Накануне в пенитенциарной службе сообщили, что «пологовского маньяка» похоронили в отдельном секторе кладбища.

На могиле Ткача нет ни креста, ни таблички, но информация о «пологовском маньяке» быстро распространилась. Родственники умерших потрясены таким соседством.

«Его за пределами кладбища надо было хоронить или сжечь и пустить по ветру», - считает Валентина Левчук.

Она и другие родные похороненных на кладбище потребуют перезахоронения Ткача.

– Люди боятся, что могилу душегуба будут или осквернять, или она приманит сатанистов, потому что уже в эту ночь кто-то забил в грунт березовый кол и накрутил лозу в виде пятикутной звезды, – говорится в сюжете.

Напомним, как в США спустя 40 лет задержали бывшего полицейского, который оказался серийным убийцей, орудовавшим в конце прошлого века.