Штрафы и конфискация: Италия тоже начала борьбу с «евробляхами»

В Италии предлагают ввести штрафы с возможной конфискацией транспорта для тех автовладельцев, которые в стране управляют более 60 дней машиной на иностранной регистрации.

Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

Таким образом, итальянское правительство пытается бороться с уклонениями от уплаты налогов ездщих на зарегистрированных за рубежом автомобилях граждан. Закон будет касаться также иностранцев, которые живут и работают в Италии.

«Мы включили в закон о безопасности положения, которое запрещает тем, кто проживает в Италии более 60 дней, управлять автомобилями с иностранными номерными знаками», - сообщил министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли.

По его словам, теперь тех, кто будет пытаться обойти уплату налогов, ждут серьезные штрафы, а если они не подчинятся и не перерегистрируют автомобиль - и конфискация.

Нарушители должны будут заплатить штраф от 712 евро. В течение 180 дней автовладелец будет вынужден перерегистрировать автомобиль, в этот период авто будет сохраняться на складе. Если автомобиль за данный термин не перерегистрируют, его конфискуют.

«Я очень горжусь этой мерой, которая призвана остановить распространенную практику, что наносит ущерб всем нам, отбирает деньги и вредит даже тем многим итальянским компаниям, которые работают должным образом», - заявил министр.

Напомним, что в Верховной Раде депутаты 8 ноября одобрили новую модель налогообложения ранее ввезенных авто с иностранной регистрацией («евроблях»). При этом также ужесточили и наказание за незаконное пользование автомобилями с иностранной регистрацией.

После этого сторонники «евроблях» оказались недовольными новым законом и пикетировали Раду – одного нардепа забросали яйцами, а николаевского нардепа Ивана Савку окружили и обматерили.