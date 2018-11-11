Минэкономразвития зарегистрировало индустриальный парк в Николаеве, который лоббировал вице-мэр Омельчук

Министерство экономического развития и торговли 7 ноября включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков индустриальный парк «Энергия» (Николаев) площадью 36 гектар.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Министерство.

Согласно информации, обнародованной на сайте министерства, инициатором создания парка стал Николаевский городской совет.

Заявленный срок функционирования парка «Энергия» - 30 лет. На его территории, согласно предварительным расчетам инициатора, будет создано 1800 рабочих мест.

Приоритетными видами экономической деятельности названо производство пищевых продуктов и напитков, резиновых и пластмассовых изделий, строительных материалов, стекла, химической продукции, готовых металлических изделий, машин и оборудования, а также научно-исследовательскую деятельность и деятельность в сфере информации и телекоммуникаций.

В октябре 2016 Верховная Рада приняла за основу законопроект о налоговых льготах для индустриальных парков, в частности, нулевой налог на прибыль в первые пять лет, отмены импортной пошлины и пятилетнее рассрочки импортного налога на добавленную стоимость (НДС). Согласно данным на сайте парламента, в середине июля этого года этот документ был подготовлен ко второму чтению, однако на голосование его еще не выносили.

Напомним, что в июле 2017 года «Оппозиционный блок» через сессию Николаевского горсовета «протянул» выделение 20 гектаров киевской фирме под строительство солнечной электростанции в Корабельном районе.

Ранее сразу два вице-мэра Николаева, Антон Турупалов (ныне уволен) и Александр Омельчук, который в горсовет избирался от «Оппозиционного блока», активно выступили за строительство солнечной электростанции в Корабельном районе. В январе 2018 года Омельчук понимал вопрос, что городская власть Николаева собирается создать индустриальный парк «Энергия».

18 июля депутаты Николаевского горсовета отдали 36 гектаров под индустриальный парк.