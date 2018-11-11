«Поздно получили заявку на выдачу из СИЗО»: В Николаеве снова не доставили обвиняемого в суд

Сергей Долженков и Евгений Мефедов (фото из архива) В Центральный районный суд Николаева не доставили одного из обвиняемых по делу «2 мая», в связи с чем заседание было перенесено на другую дату.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, ранее сотрудники Николаевского СИЗО по ошибке не доставили рецидивиста Богомяткова в суд.

В судебное заседание, которое состоялось 9 ноября, не был доставлен один из обвиняемых, который в соответствии с избранной меры пресечения содержится в Николаевском следственном изоляторе.

Начальник конвоя сообщил секретарю судебного заседания, они поздно получили от Николаевского СИЗО заявку на выдачу обвиняемого, из-за чего не успели организовать особую стражу и, соответственно, доставить обвиняемого в суд.

Учитывая то, что участие в рассмотрении указанного уголовного производства является обязательным в заседании суд объявил перерыв, приняв решение направить в СИЗО запрос с требованием предоставить информацию о причинах несвоевременной передачи заявки в воинской части, которая осуществляет конвоирование, и к командиру указанной воинской части с требованием предоставить информацию о причине, по которой обвиняемый не был доставлен в суд.

Как известно, один из фигурантов данного уголовного производства Долженков был обвиняемым по делу о трагедии 2 мая в Одессе. Ранее горсуд Черноморска полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев (в том числе и Долженкова), которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы. Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

После оглашения оправдательного приговора двух фигурантов дела Сергея Долженкова и Евгения Мефедова сразу же задержали по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») - за сепаратистские акции в Николаеве. В тот же день им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Сергей Долженков и гражданина РФ Евгений Мефедов участвовали в автопробеге из Одессы в Николаев 28 марта 2014 года. В составе пророссийской организации «Одесская дружина» они во время поездки демонстрировали флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивали пророссийские лозунги и таким образом проводили пропаганду сепаратизма среди населения.