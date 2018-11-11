В NASA рассказали, как сформировался уникальный прямоугольный айсберг

Знаменитый прямоугольный айсберг в Антарктике, сфотографированный NASA в середине октября, откололся от шельфового ледника Ларсена еще год назад и за это время пережил множество столкновений с другими айсбергами.

Об этом сообщает «N+1» со ссылкой на блог NASA Earth Matters.

Айсберг с необычно прямыми углами заснял специалист агентства Джереми Харбек во время полета в рамках исследовательской программы по наблюдению за полярными льдами IceBridge. Изначально из-за формы айсберга ученые предположили, что он только что откололся от шельфового ледника Ларсена.

Однако анализ спутниковых снимков показал, что айсберг сформировался еще в ноябре 2017 года, всего через несколько месяцев после того, как от ледника откололся другой огромный айсберг, получивший название A-68. На тот момент длина айсберга составляла около четырех километров. Затем айсберг начал двигаться на север: как отмечается в сообщении, на пути он постоянно сталкивался с другим льдом, потерял более двух километров длины и постепенно «обточился» до своей нынешней формы, видной на снимке спутника Landsat 8, сделанном 14 октября, за два дня до полета IceBridge.

Напомним, что в Гренландии гигантский айсберг приплыл к пристани.