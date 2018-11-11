«Вы нам дарите сказку каждый день», – глава Николаевского облсовета поздравила работников культуры с их праздником

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поблагодарила работников сферы культуры с их профессиональным праздником, назвав их людьми, которые дарят сказку, веселье и радость.

Об этом она заявила в своем приветственном слове на торжествах по случаю всеукраинского дня работников культуры в ОДК в четверг, 8 ноября.

– С большим удовольствием на вашем празднике. Лично для себя считаю, что этот праздник – один из важнейших профессиональных праздников. Где бы мы ни были: или в районе, или в селе, или в городе, люди культуры – это всегда люди из другого мира. Люди, которые нам дарят сказку, веселье, радость. За четыре года, когда наша страна воюет, именно люди культуры подняли дух Украины. В своих песнях, произведениях, скульптуре, патриотическом воспитании. Именно люди культуры сделали так, что наши дети стали понимать, что такое украинская песня, что такое украинское стихотворение, что такое украинский гопак. Я очень вам благодарна за это – именно вы даете будущее и развитие нашим детям. Именно вы являетесь теми, кто отдает нам свою положительную энергию. Поэтому я хочу, чтобы вы сегодня получили сердечные поздравления и поняли, что нужны нам. Благодарю каждого из вас за вашу работу. Низкий вам поклон за ваш труд, за то, что вы нам дарите сказку каждый день, – отметила Москаленко.

О том, как отметили День работников сферы культуры в Николаеве, можно почитать в материале интернет-журнала «NikLife».