Инициативу Президента Порошенко о создании поместной православной церкви поддерживает только треть николаевцев

Инициативу Президента Петра Порошенко создания поместной соборной православной церкви в Украине поддерживает только треть жителей Николаева.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований».

Так, количество тех респондентов, которые положительно ответили на вопрос «Поддерживаете ли вы инициативу Петра Порошенко о создании поместной соборной православной церкви?», составило 31,5%: 22,1% ответили, что однозначно поддерживают, и еще 9,4% ответили, что скорее поддерживают.

В то же время, сумма тех респондентов, которые не поддерживают подобную инициативу, составила 39,6%: 29,5% – однозначно нет, 10,1% – скорее нет.

Еще 14,8% отметили, что данная инициатива сейчас не актуальна.

4,7% респондентов ответили, что им все равно, и еще 9,4% не смогли ответить на вопрос.

Если же смотреть на результаты опроса по районам, то наибольшее количество николаевцев, которые поддерживают создание поместной церкви, проживает в Заводском и Корабельном районах – по 37%, наименьшее – в Ингульском – 24,5%. Соответственно в Ингульском районе проживает наибольшее количество противников этой инициативы – 49,5%.

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ИНИЦИАТИВУ ПЕТРА ПОРОШЕНКО О СОЗДАНИИ ПОМЕСТНОЙ СОБОРНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ? % от общего количества опрошенных

город Николаев Заводский район Центральный район Ингульский район Корабельный район Однозначно, да 22,1 26,0 24,0 16,5 22,0 Скорее, да 9,4 11,0 6,5 8,0 15,0 Скорее, нет 10,1 9,0 9,5 12,5 9,0 Однозначно, нет 29,5 23,5 32,5 37,0 20,0 Эта инициатива сейчас не актуальна 14,8 16,5 13,0 8,5 26,5 Мне все равно 4,7 3,0 6,5 6,5 1,0 Затрудняюсь ответить 9,4 11,0 8,0 11,0 6,5 Итого 100

Справка

Опрос проводился в городе Николаеве по заказу ИА «УМГ» с учётом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствуют структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р = 0,95) не превышает +/-2,9.

Данное социологическое исследование проводилось с 29 сентября по 4 октября по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов.

Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опросника (face to face).

В ходе проведенного опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и ряд открытых.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко считает, что вопрос Томоса и автокефалии Украинской православной церкви выходит далеко за пределы церковной жизни – это вопрос украинской национальной безопасности и государственности.

