Маленький житель Вознесенска будет лечиться в Германии – деньги выделили из бюджета

Юрий Андреев 6-летний житель Вознесенска Илья Невеселый, который борется с тяжелой болезнью, будет проходить лечение в Германии.

Об этом в субботу, 10 ноября, во время акции по высадке деревьев в Николаевской облбольнице рассказал глава ОО «Национальное движение «За трансплантацию» Юрий Андреев.

– У нас есть мальчик Илья Невеселый. Он сейчас в «Охматдете» (Национальная детская специализированная больница «Охматдет» в Киеве, – ПН). Очень сложный случай. Уже сейчас на сегодняшний день ему государство выделило деньги через программу лечения за рубежом, полностью покрыло его лечение в Германии. Сейчас мама готовится вместе с ним вылетать на это лечение. Это такой случай, который заставил многое пересмотреть в жизни, – сообщил Андреев.

Илья Невеселый Как известно, шестилетнему мальчику был поставлен диагноз «постгипоксическая энцефалопатия». Он требует безотлагательного хирургического вмешательства. Дорогостоящую операцию согласились провести специалисты зарубежной клиники, однако сумма, которую необходимо оплатить за лечение, для семьи просто неподъемная.

Деньги, которые могли покрыть расходы на лечение, были предусмотрены законопроектом о внесении изменении в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год». Однако его длительное время не могли проголосовать. По этому поводу глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко обращалась к народным депутатам с просьбой ускорить рассмотрение этого законопроекта. А родные тяжелобольных украинцев, в том числе и Ильи Невеселого, устроили акцию протеста у стен Министерства здравоохранения, разбив там палаточный городок.

Однако, согласно данным сайт Верховной Рады, законопроект так и не проголосован. Тем временем, 4 октября Кабмин принял решение о перераспределении бюджета Министерства здравоохранения, выделив 101 миллион гривен на оплату лечения украинцев за границей.