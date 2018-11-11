Марина Порошенко представила образовательную программу учебной дисциплины «Инклюзивное образование»

8 ноября супруга Президента Украины Марина Порошенко приняла участие в работе IV Международного конгресса по специальной педагогике и психологии «Педагог в инклюзивном пространстве: траектория профессиональной самоактуализации». Мероприятие проходило на базе Переяслав-Хмельницкого педагогического университета имени Григория Сковороды.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Среди участников – ученые и педагоги со всей Украины, коррекционные педагоги, руководители учебных заведений, представители общественных организаций и родительских объединений.

По словам Марины Порошенко, сегодня инклюзивное реформа является одной из самых успешных в Украине.

– Благодаря этой реформе 12 тысяч детей с особыми образовательными потребностями уже присоединились к обучению в общеобразовательных школах, в которых по всей стране удалось открыть 180 медиатек и 130 ресурсных комнат. Также по нашей инициативе уже начали работу 487 инклюзивно-ресурсных центров, которые начали оказывать квалифицированное сопровождение особым детям в течение всего периода обучения, – отметила супруга Президента.

Для подготовки работников ИРЦ этого года Фонд Порошенко разработал и издал учебное пособие «Организационно-методические основы деятельности инклюзивного-ресурсных центров».

Обращаясь к участникам Конгресса, Марина Порошенко представила базовую образовательную программу учебной дисциплины «Инклюзивное образование», которая направлена ​​на подготовку будущих педагогов и слушателей системы последипломного педагогического образования.

Цель программы – создание условий для развития инклюзивного образования в Украине на основе овладения педагогами компетенциями в сфере международного и европейского законодательства об инклюзивном образовании. А также – в контексте организации и управления инклюзивным образованием, знаниями и диагностическими умениями по психолого-педагогическому сопровождению детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивной образовательной среде.

Разработанная Программа может быть использована для составления учебных модулей других дисциплин с учетом особенностей учреждения высшего образования, контингента студентов и их специализации. Документ включает четыре содержательных модуля.

I модуль – «Инклюзивное образование как сфера ответственности государства и гражданского общества», – в котором рассматривается миссия инклюзивного образования и механизмы ее обеспечения в международных документах и ​​законодательстве; национальное законодательство в сфере инклюзивного образования; зарубежный опыт инклюзивного образования.

II модуль – «Государственно-общественное управление инклюзивным образованием» – направлен на ознакомление с сетью учебных заведений для детей с особыми образовательными потребностями; уровнями, подходами и спецификой управления инклюзивным образованием.

III модуль – «Ребенок с особыми образовательными потребностями как субъект инклюзивного образования» – посвящен рассмотрению особенностей развития детей с особыми образовательными потребностями; комплексной технологией определения особых образовательных потребностей ребенка; внедрению Международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья детей и подростков (МКФ-ДП).

В ІV модуле – «Организация образовательного процесса в условиях инклюзивного образования» – рассматриваются универсальный дизайн инклюзивной образовательной среды; индивидуальная программа развития ребенка с особыми образовательными потребностями; технологии обучения в инклюзивном образовательном среде; технология оценивания результатов обучения; дополнительные образовательные услуги и морально-этические аспекты профессионально-педагогической деятельности в инклюзивном образовательном среде.

Во время презентации Марина Порошенко заметила, что предложенная образовательная программа послужит не только подготовке педагогов к работе с особыми детьми, но и будет способствовать формированию толерантности и понимания проблем инаковости в украинском обществе.