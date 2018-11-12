«Услуги пассажирских перевозок не могут быть качественными при таком ужасном вокзале», – глава Николаевского облсовета Москаленко

Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко вместе с депутатом Ильей Резниковым и народными депутатами Александром Жолобецким и Борисом Козырем намерена встретиться с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и и.о. председателя правления ПАО «Укрзалізниця» по вопросу николаевского железнодорожного вокзала.

Об этом шла речь в ходе рабочей группы по изучению ситуации, сложившейся вокруг железнодорожного вокзала «Николаев – Пассажирский», сообщает пресс-служба облсовета.

Во время предыдущих заседаний все высказывались за необходимость внесения изменений в существующий проект.

«Благодаря настойчивости Виктории Москаленко и депутатского корпуса областного совета проектанты реконструкции якобы и согласились внести изменения в существующую техническую документацию. Разумеется, это потребует финансирования. До сегодняшнего дня вопрос так и не сдвинулся с места. Средства на корректировку проекта не поступают. А по словам руководителя рабочей группы Ильи Резникова новым проектом не предусматривается ликвидация коммуникационных неудобств», – говорится в сообщении.

– Доступ ко второй и третьей платформ остался без изменений по новому проекту. Люди как ходили пешком через весь вокзал, так и будут ходить дальше. Мы же ставим вопрос, что это нецелесообразно и неудобно, – подчеркнул Илья Резников.

В облсовете отмечают, что столичные менеджеры – инфраструктурники считают целесообразным отремонтировать в этом году туалеты на вокзале. На эти цели должны выделить около семи миллионов гривен. И это удобство пользователи услуг железнодорожного вокзала рискуют не получить. По состоянию на 8 ноября финансирование отсутствует.

– На этой неделе на Николаевщине будет находиться и Владимир Омелян, и Евгений Кравцов, и.о. председателя правления ПАО «Укрзалізниця». Поэтому мы считаем целесообразным провести встречу непосредственно на железнодорожном вокзале. Стоит от слов перейти к делу. Жители Николаевщины должны пользоваться удобным со всех точек зрения вокзалом. При этом здание и его внешний вид должны вписываться в существующий архитектурный ансамбль. Хочу подчеркнуть, что это не означает оставить все, как есть сегодня на бумаге. Здание должно быть современным. Услуги пассажирских перевозок не могут быть качественными при условии существования ужасного вокзала, – отметила Виктория Москаленко, комментируя заседание рабочей группы.

Как известно, разговоры о реконструкции здания николаевского жд вокзала ведйтся еще с 2010 года. В частности Константин Ефименко, занимающий тогда должность министра транспорта, пребывая с рабочим визитом в Николаеве сообщил журналистам, что Одесская железная дорога уже приступила к проведению работ по реконструкции николаевского железнодорожного вокзала.Тогда Ефименко обещал, что вокзал «Николаев» будет готов к 2011 году и станет «комфортным и удобным для пассажиров».

В 2011 году, представители Одесской железной дороги заверяли власть области в том, что финансированием 2012-го года предусматривается реконструкция Николаевского железнодорожного вокзала.

Напомним, летом 2015 года экс-губернатор Николаевщины Вадим Мериков сообщил, что осенью будет проведена реконструкция николаевского железнодоржного вокзала. На ремонт предусмотрели 9 миллионов гривен. 29 декабря 2015 года Вадим Мериков совместно с бывшим первым заместителем Николаем Романчуком, главой облсовета Викторией Москаленко и нардепами Тарасом Креминем и Александром Жолобецким торжественно открыли часть первой очереди реконструкции железнодорожного вокзала и отремонтированную платформу, пообещав, что к 2017 году вокзал будет полностью реконструирован.