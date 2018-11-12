«Лучше, чем обычно», – мэр Николаева Сенкевич о старте отопительного сезона

Александр Сенкевич Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что практически все порывы в городе происходят из-за плохого состояния сетей «Николаевской ТЭЦ».

Такое мнение он высказал в эфире передачи «Добрый вечер».

По его словам, предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» смогло запустить свои котельные в практически рекордный срок.

- В этом году оно стало коммунальным, мы выделили дополнительные средства и предприятие вошло в зиму полностью подготовленным, более того, люди получили задолженность по зарплате ещё на прошлой неделе. Предприятие готовилось к отопительному сезону еще с весны. После принятия решения и получения документа на руки о пуске тепла в городе, фактически за сутки они смогли запустить все котельные, - сказал он.

В то же время «Николаевская ТЭЦ», по словам мэра, работает как «одна огромная котельная».

- Все основные порывы, которые сегодня мы можем видеть в городе, порывы которые происходят систематически на улице Московской, на пересечении улицы Пограничной и 3-й Слободской, возле автовокзала, все это состояние сетей Николаевской ТЭЦ. Им нужно прогреть эти теплоносители, потом запустить, у них есть эта постоянная проблема с сетями. Сети нужно реконструировать. Объект ТЭЦ внесён в список объектов малой приватизации фонда госимущества и понятно, что никто не будет инвестировать в предприятие, которое готовится к приватизации, - подчеркнул мэр.

Также Сенкевич отметил, что после приватизации город сможет поучаствовать в ремонте сетей и получать в дальнейшем прибыль от этой помощи.

- Мы ожидаем, что в следующем году приватизация пройдёт и мы будем общаться с новым собственником и в том числе можем договориться о том, что те или иные сети мы можем, есть такая мысль, заменить совместно и получать деньги в городской бюджет, как компенсацию за использование этих сетей, - поделился он.

Также мэр подчеркнул, что на запуск тепла ТЭЦ понадобилось около трёх дней, в то время как в некоторых местах появлялись порывы, а в домах не были открыты задвижки. Он привёл в пример обращения родителей учеников гимназии №2, которые жаловались на то, что в других школах запустили тепло, а у них – холодно.

- Ответ простой: потому что в других школах, в которых есть свои котельные, или котельные облтеплоэнерго, они смогли запуститься. А ТЭЦ запускается централизованно, на весь город. В следствии этого произошла такая вот задержка. Сегодня ТЭЦ запускает, разогревает теплоноситель, поднимает его температуру. Слава богу, что у нас температура понижается постепенно, а не резко и это даёт возможность прогреть наши трубы по чуть-чуть и запускать тепло, - резюмировал Сенкевич.

В итоге мэр сказал, что по обеим предприятиям сейчас ситуация обстоит лучше, чем в прошлом году несмотря на порывы и разрытия.

Напомним, что в Николаеве 5 ноября объявили о начале отопительного сезона в жилых домах.