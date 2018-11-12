В Николаеве 14 многоэтажек до сих пор без тепла, а в 25 домах и двух учебных заведениях пока отключат отопление из-за аварий на сетях ТЭЦ

В Николаеве 14 домов все еще не подключены к отоплению, а в 25 домах, детсаду №2 и школе №3 из-за порывов на сетях ТЭЦ по улице Пограничной и улице 6-й Слободской будет произведено аварийное отключение отопления.

Об этом стало известно в понедельник 2 ноября в ходе аппаратного совещания, которое вел первый заместитель мэра Николаева Владимир Крыленко.

Так, и.о. директора Департамента ЖКХ Александр Брыжатый сообщил, что в 14 многоэтажных домах еще не успели подать тепло.

В свою очередь, глава Заводского района Виктор Дмитрук сообщил, что проблемные дома по улицам 3-я Слободская и Садовая, 46, так как там не заменили еще элеваторные узлы. Крыленко поинтересовался, насколько данная ситуация критична для населения, на что Дмитрук отметил, что установку элеваторных узлов жители ждут уже полгода.

— Полгода назад мы обнаружили аварию, но ДЖКХ ничего не сделал, - заявил глава Заводского района.

Профильный вице-мэр Юрий Степанец объяснил, что фирма-подрядчик сделала пять элеваторных узлов, и все они потекли. После услышанной информации, Крыленко потребовал сегодня же направить претензию данной фирме.

— Что это за работа такая, где ваш контроль? Вы доиграетесь, - заявил Крыленко, обращаясь к и.о. директора ДЖКХ Александру Брыжатому.

Что касается порывов ТЭЦ, то Степанец сообщил, что без тепла останутся 25 домов, детский сад №2 и школа №3.

— Нужно слить полностью системы. Было совещание, решили не останавливать тепло на выходных, отключим его сегодня, пока люди на работе. Они до конца дня должны отработать, если за сегодняшний день не справятся, то будет подключено тепло по резервной линии, - проинформировал чиновник.

В тоже время Александр Цуканов отметил, что текущий отопительный сезон в Корабельном районе значительно лучше, чем в предыдущие года, благодаря работе директора ОКП «Николаевоблтеплоенерего» Николая Логвинова. За что Крыленко предложил вручить ему награду.

И.о. главы Ингульской райадминистрации Игорь Волков сообщил, что около 60% ОСМД и 50% ведомственных объектов запустили отопление, остальные же пока экономят. По совам замглавы Центрального района осталось подключить два общежития. Из 157 домов ОСМД осталось 23 дома, технических проблем там нет. В частности чиновники отметили, что жители ОСМД самостоятельно принимают решение о пуске тепла.

Напомним, что в эфире передачи «Добрый вечер» мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что практически все порывы в городе происходят из-за плохого состояния сетей «Николаевской ТЭЦ». При этом он добавил, что в этом году ситуация со стартом отопительного сезона обстоит лучше, чем в прошлом году несмотря на порывы и разрытия.

Отметим, что в Николаеве 5 ноября объявили о начале отопительного сезона в жилых домах.