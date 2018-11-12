У Сенкевича путем беспрерывного автодозвона хотят убрать незаконные объявления на столбах: «Больше всего раздражают волосы и металлолом»

Иллюстрация из интернета В Николаеве с объявлениями и незаконной рекламой на столбах и электроопорах хотят бороться с помощью автодозвона на номера в объявлениях.

Об этом стало известно в понедельник, 12 ноября, на аппаратном совещании, которое вел первый вице-мэр Владимир Крыленко.

Директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко сообщил, что работы по уборке рекламы ведутся, но это не приносит каких-то результатов, так как объявления снова появляются на столбах в тот же день,

— Не успели снять, как через пять минут бабки снова повесили. Нужно какую-то защиту делать, а то бабки ждут и тут же клеят обратно, - возмутился Евтушенко.

Вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец отметил, что зачастую расклеивают именно объявления о кредитах, приеме металлолома и продаже волос.

Глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук предположил использовать столичную практику, где используют систему автодозвона на указанные в объявлениях номера.

— Определенные службы дают информацию о наличии тех или иных объявлений, и служба автодозвона тупо дозванивается постоянно по этим номерам в течение недели-двух, и сообщает о том, что они совершили правонарушение. Таким образом «убиваем двух зайцев»: сообщается о том, что незаконно размещена реклама и телефон не работает, так как он постоянно занят, - отметил Дмитрук.

Директор КП «Городской электронно-вычислительный центр» Евгений Богаченко сообщил, что технически это сделать возможно и не составит труда.

— Ну, давайте начнем. Какое у нас там самое «криминальное» объявление? - поинтересовался Крыленко. — Больше всего раздражают волосы и металлолом, - заметил глава Заводского района.

В частности, Крыленко дал поручение Евгению Богаченко проработать эту возможность уже сегодня.

— Будете идти на обед или на кофе — к первому столбу подойдете, найдете металлолом и волосы, выпишете телефоны, а потом скажите мне. Попытаюсь к ним дозвониться, а вы уже сделаете, чтоб я не дозвонился, - заявил первый вице-мэр.

Напомним, что ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич отчитал главу Центральной райадминистрации Александра Березу за неудовлетворительную работу по уборке рекламы с металлических конструкций остановочных комплексов по улице Садовой.

Также Александр Сенкевич предлагал, остановки и другие металлические конструкции обклеены объявлениями закрашивать краской с песком, чтобы на поверхности не клеилась бумага.