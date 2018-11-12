В Николаеве передумали кронировать аллергенные платаны на Соборной – будут чаще проводить влажную уборку улицы

Платан. Фото из открытых источников. Экологи, специалисты Николаевского аграрного университета и университета имени адмирала Макарова запретили кронировать аллергенные платаны по улице Соборной.

Об этом в понедельник, 12 ноября в ходе аппаратного совещания сообщил начальник управления экологии Департамента ЖКХ Владимир Корчагов.

— Проводить формовочные обрезки и любые действия с платанами на улице Соборной, по информации специалистов НГАУ, экологов и т.д., нет целесообразности в виду того, что его плодовые ножки, которые вызывают аллергию, будут в любом случае расти. Второе – данные работы могут привести к усыханию деревьев на 80%, - проинформировал Корчагов.

Вице-мэр по вопросам ЖКХ заметил, что единственно правильный выход – это дважды в день проводить влажную уборку центральной улицы в период активного цветения деревьев.

— Вы тогда закладывайте средства в бюджет, отрабатывайте вместе с администрацией Центрального района. Это же здоровье людей, - обратился Крыленко к начальнику управления экологии .

При этом, первый вице-мэр не уверен, что влажную уборку удастся проводить дважды в день, ведь вечером люди гуляют по улице Соборной, которые будут мешать работам.

Напомним, что ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич дал распоряжение провести обрезку аллергенных веток платанов. Мэр настоял на том, чтобы мелкие ветки, на которых образуется аллергенная пыльца, систематически подрезали.