У мэра Сенкевича недовольны, что «Місто для людей» принимает заявки николавцев в Киеве, а операторы некомпетентны в большинстве вопросов

Вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец заявил, что звонки от николаевцев с просьбой устранить какие-либо неполадки в их домах управляющая компания «Місто для людей» принимает в Киеве.

Об этом стало известно на аппаратном совещании в понедельник, 12 ноября.

Первый заместитель мэра Владимир Крыленко в очередной раз поднял вопрос касательно принятия мер для налаживания постоянной действенной связи между дежурными службами районов и обслуживающей организацией «Місто для людей Миколаїв».

Докладывая по данному вопросу, и.о. директора Департамента ЖКХ Александр Брижатый сообщил, что главам райадминистраций предоставили рабочие городские номера телефонов компании, где отвечают работники аварийной службы компании.

— Собирались даже у мэра после этого. Разошлись, я так понял, каждый при своих интересах, - прокомментировал ситуацию глава администрации Корабельного района Александр Цуканов.

В тоже время, профильный вице-мэр Юрий Степанец отметил, что звонки поступают в Киев, но операторы которые отвечают на них не всегда компетентны в вопросах.

— «Місто для людей» получило команду менять подход. Потому что это неправильно, что оператор находится в Киеве, сидит и принимает заявки. Им поставили задачу, пусть определяются, чтобы люди были здесь, принимали заявки, заявки отрабатывались в кратчайшие сроки. Потому что они даже путают, что такое заявка по проблемам по теплу, которая должна была отработана в течение суток, и заявку, связанная с каким-то аварийным ремонтом, которую можно отрабатывать в течение недели, - заявил чиновник.

Владимир Крыленко, который вел сегодняшнее совещание, поинтересовался, знает ли управляющая компания об этих претензиях и направлялись ли ей соответствующие письма. На что Степанец сообщил, что все это есть в протоколах заседаний штаба, которые проходят каждую неделю.

— Это вещи, которые вы говорите, очень существенны. Потом, если будет глобальное неудовлетворение какой-то обслуживающей компанией, мы это можем «пришить к делу», а если у нас будут только устные переговоры, то потом этим никому ничего не докажешь, - заявил Крыленко и отметил, что порывы фирма должна отрабатывать за день.

В итоге он поручил подготовить письмо в управляющую компанию «МДЛМ», которым ДЖКХ заставит ее наладить постоянную действенную связь с главами администраций.

Напомним, что в Николаеве в подвале многоэтажки по адресу проспект Героев Украины, 93 прорвало канализацию, а жильцы пожаловались на бездействие управляющей компании МДЛМ.

Ранее, 27 октября, под зданием Николаевского городского совета проходит митинг против управляющей компании «Місто для людей - Миколаїв», которая обслуживает Ингульский и Корабельный районы Николаева, и микрорайон Соляные, а также против повышения тарифа на газ.