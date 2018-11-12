«Лжец и военный преступник»: В Перми установили чучело Путина, привязанное к столбу

В Перми установили манекен президента Российской Федерации Владимира Путина, привязанный к столбу.

Об этом сообщает местное издание «Про Пермь».

Манекен был установлен в самом людном месте предположительно вечером в воскресенье, 12 ноября. Пермяки в соцсетях выложили фотографию манекена с портретом президента России Владимира Путина. На чучеле написано «Военный преступник Пыня В.В.».

Сам манекен представляет из себя туловище, перемотанное черным скотчем. На лбу у него написано «Лжец». Чучело было примотано к столбу, неподалеку от ЦУМа вчера вечером.

В то же время. как сообщает штаб Навального в Перми, по данному факту вчера вечером были задержаны секретарь Пермского отделения Либертарианской партии Александр Котов и его 17-летний друг, которые просто стояли и снимали происходящее на телефон.

Через два часа Александра Котова все же отпустили из отдела полиции без составления протокола.

Напомним, что ранее в Московской области на поле появилась надпись «Господи, помоги России», буквы которой достигают 5-6 метров в высоту, метр в ширину и 50 сантиметров в глубину.