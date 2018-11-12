На Николаевщине продолжается установка интерактивного оборудования в инклюзивно-ресурсных центрах

В рамках года образования и инклюзивного обучения, объявленного главой Николаевской областной государственной администрации Алексеем Савченко, активно продолжается установка интерактивного оборудования в инклюзивных ресурсных центрах Николаевщины.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

9 ноября установлено оборудование в областном ресурсном центре поддержки инклюзивного образования Николаевского областного института последипломного педагогического образования.

Специалисты областного ресурсного центра оказывают методическую поддержку специалистам инклюзивно-ресурсных центров, педагогическим работникам, практическим психологам, социальным педагогам, ассистентам учителей учебных заведений по организации учебно-воспитательного процесса детей с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного обучения.

Также на прошлой неделе установлено оборудование в инклюзивно-ресурсном центре Первомайского городского совета для работы с детьми с особыми образовательными потребностями.

В комплект входит интерактивная песочница с натуральным песком и фигурками животных, интерактивный пол с комплектом игр и задач, LCD- панель для развития моторики и познавательных процессов, компьютерная система для развития мелкой моторики, логопедическое зеркало. Теперь стали доступными для детей с особыми образовательными потребностями игры для физического развития, координации движений, развития мелкой и общей моторики, художественно-эстетического развития, развития музыкальных способностей, навыков рисования, речи, программ-сказок, логических головоломок, программ-тестов.

В дальнейшем интерактивное оборудование будет установлено в инклюзивных ресурсных центрах городов Вознесенска, Южноукраинска, Еланецком, Новобугском, Витовском районах, Коблевской, Ольшанской и Баштанской объединенных территориальных общинах.

Отмечается, что Николаевская облгосадминистрация, одержав победу в конкурсе грантовых проектов за средства ЕС по проекту «RInnoHUB» (Инновационный кластер «Региональный инновационный HUB») объединила изобретателей, ученых, предпринимателей, творческих личностей, активных граждан, студентов, аспирантов и создала уникальную площадку для развития каждого из них. Вокруг проекта облгосадминистрация объединила Национальный университет кораблестроения им. Адмирала Макарова, Черноморский национальный университет им. Петра Могилы, Николаевский национальный университет им. В.А. Сухомлинского, Региональную торгово-промышленную палату Николаевской области, Николаевский национальный аграрный университет.

В рамках проекта «RInnoHUB» в апреле этого года состоялась научно-практическая конференция по вопросам внедрения инклюзивного обучения детей с особыми образовательными потребностями «Инклюзия и реабилитация в образовании. Вызовы и перспективы развития». Важно, что первым участником регионального инновационного хаба стала николаевская компания «Briolight» - разработчик и производитель интерактивного оборудования, в том числе и для инклюзивного образования. Их системы уже имеют достаточно широкий спектр применения для инклюзивного обучения, который планируется расширить за счет привлеченных специалистов по психологии, педагогике и др.