«Нет такого, вы что?» - Кличко рассказал, что в Киеве проблему с собаками решают не эвтаназией, а с помощью кастрации и приютов

Виталий Кличко Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как в столице решают проблему с бездомными собаками.

Свой комментарий он дал корреспонденту «Преступности.НЕТ».

По его словам, в Киеве работают приюты, в которых животным делают химическую кастрацию. На вопрос о том, проводится ли эвтаназия по отношению к животным, которым не смогли найти дом, он ответил отрицательно.

- Нет такого, вы что. У нас коммунальные службы работают хорошо и в этом случае, если собаку находят, её защищают. У нас программа работает, по которой жители могут адаптировать, забрать собаку. В противном случае собака живёт в приюте, где достаточно хорошие условия, - рассказал мэр Киева.

Также он сообщил, что в ближайшее время они, при поддержке международных экспертов, хотят открыть ещё один приют.

- Нас контролируют и международные эксперты по защите животных, и в этом ключе мы в следующем году уже будем открывать новый приют для собак, который будет сделан по самым последним стандартам, - отметил Кличко.

Как известно, коммунальное предприятие «Центр защиты животных» подготовило и вынесет на сессию свою программу по регулированию численности бездомных животных в Николаеве. Программа требует до 2022 года финансирование в сумме 15 миллионов гривен.

Напомним, ранее в Николаеве на коммунальном предприятии «Центр защиты животных» в связи с якобы агрессивным поведением и дефектами психики усыпили 70 собак.

Примечательно, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что намерен и дальше продлевать контракт с директором КП «Центр защиты животных» Александром Голобородским, пока зоозащитники не перестанут протестовать против его кандидатуры.