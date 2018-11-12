В николаевской школе один класс закрыли на карантин из-за менингита у ученика

В николаевской школе №53 объявили двухнедельный карантин из-за того, что одному из учеников поставили диагноз инфекционный менингит.

Об этом говорится в письме, пришедшем на почту «Преступности.НЕТ».

Автор письма отметил, что несмотря на объявленный карантин, ученики все же посещают школу.

В комментарии «Преступности.НЕТ» в администрации школы рассказали, что карантин объявлен только в одном классе, в котором был случай заболевания одним из детей, однако ученики этого класса ходят на занятия и находятся под контролем.

В то же время начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай в комментарии изданию уточнила, что, по имеющимся сведениям, заболевший ребенок сейчас находится в областной детской больнице, и его болезнь не носит вирусный или инфекционный характер.

Напомним, что ранее что в Николаеве детский сад №75 временно закрыли на 3-4 месяца из-за неутешительного состояния.