Австралийцы собрали 130 тысяч долларов для бездомного, который пытался остановить террориста

В Австралии на краудфандинговой платформе собрали 130 тысяч долларов для бездомного, который пытался остановить террориста.

Об этом сообщает «Медуза».

9 ноября в Мельбурне неизвестный мужчина на автомобиле врезался в торговый центр. После того, как машина загорелась (в ней находились газовые баллоны), он с ножом бросился на полицейских и прохожих.

Оказавшийся рядом бездомный по имени Майкл Роджерс попытался остановить преступника. Он схватил лежавшую рядом тележку и несколько раз протаранил ею нападавшего. Роджерс не сумел сбить его с ног и упал сам, однако все же немного замедлил размахивавшего ножом мужчину. В результате нападения пострадали три человека – один из них вскоре скончался, жизни двух других ничего не угрожает. Инцидент признали терактом – ответственность за него взяла террористическая группировка ИГ.

Видео с отчаянным поступком Роджерса выложили в интернет – в соцсетях он получил прозвище «мужчина с тележкой». Пользователи восхитились мужеством бездомного. Оказалось, что он не только безоружным противостоял преступнику с ножом, но еще и рисковал жизнью, находясь в нескольких метрах от автомобиля с горящими газовыми баллонами.

More video shows how police and some of the public responded- inc the efforts of #trolleyman. @VictoriaPolice say one officer was only 3 months out of the academy @10NewsFirst Credit: @AudiOdane_ pic.twitter.com/UiGeNEpG2N — Dougal Wallace🍻 (@DougalWallace) 10 ноября 2018 г.

После инцидента журналисты и работники благотворительных организаций связались с Роджерсом – говорившие с ним люди описали его как невероятно скромного человека (сам он себя героем не считает). На краудфандинговом сервисе GoFundMe запустили кампанию по сбору средств в поддержку отважного бездомного. Ее назвали «Спасибо, мужчина с тележкой!» и проиллюстрировали коллажем с той самой тележкой и фразой «Не все герои носят плащи». За два дня Роджерсу пожертвовали более 130 тысяч долларов. Организаторы пообещали помочь бездомному найти жилье и правильно распорядиться деньгами (они переживают, что кто-то может воспользоваться его добродушием). При этом о краудфандинговой кампании герой истории пока ничего не знает – вырученные деньги станут для него сюрпризом.

Напомним, что в Канаде бездомный нашел редкий рисунок Бемби и на полученные деньги он может начать новую жизнь.