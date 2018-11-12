На Николаевщине разыскивают пропавшего мальчика – он мог уехать в неизвестном направлении с родственником

В селе Новобогдановка Николаевского района пропал 12-летний мальчик.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Николаевское районное отделение полиции разыскивает без вести пропавшего Владимира Ткаченко 2006 года рождения, который 10 ноября ушел из дома в селе и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

«Приметы: рост примерно 150-155 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза светлые. Был одет: шуба серого цвета, футболка, черные туфли, при себе имел черный рюкзак», – добавили в полиции.

Также в ведомстве уточнили, что ребенок мог поехать в неизвестном направлении с 40-летним родственником -Медведевым Сергеем Ивановичем.

«Приметы: рост 168-170 см, худощавого телосложения, лысый, глаза светлые. Был одет: темную куртку, черную кепку и туфли, при себе имел рюкзак», – сообщили в полиции.

«Правоохранители обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых, сообщить в Николаевское районное отделение полиции по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164, или по телефонам (0512) 48-05-02, 093-483-35-58, 063-909-22-71 или 102». – говрится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве разыскивают 10-летнего мальчика, который сбежал из центра реабилитации и пропал. Позже в полиции сообщили, что ребенка нашли, никаких противоправных действий в отношении него не было.