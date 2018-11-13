Большинство николаевцев выступают за победу ВСУ и возврат оккупированных территорий Донбасса Украине

50,9% николаевцев хотят, чтобы оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса вернулись в состав Украины путем победы ВСУ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований».

Респондентам было предложено ответить на вопрос «Какой вариант окончания боевых действий на Донбассе вас устроил бы?». Большинство – 50,9% – выбрали вариант победа Вооруженных сил Украины и возвращение оккупированных территорий Донбасса.

15,1% респондентов выступили за вхождение Донбасса в состав Украины на правах автономии. Еще 4,1% считают, что нужно заморозить конфликт и изолировать неподконтрольные территории Украины. При этом 20,3% уверены, что завершить боевые действия нужно путем переговоров с «ЛДНР». А 3,2% высказались за вхождение Донбасса в состав Российской Федерации. Затруднились ответить 6,4% респондентов.

Если же смотреть на результаты опроса по районам, то наибольшее количество николаевцев, выступающих за победу ВСУ как вариант окончания боевых действий, проживает в Корабельном районе города – 66,5%.

КАКОЙ ВАРИАНТ ОКОНЧАНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ДОНБАССЕ ВАС УСТРОИЛ БЫ? % от общего количества опрошенных

город Николаев Заводский район Центральный район Ингульский район Корабельный район Победа ВСУ и возврат оккупированных территорий Украине 50,9 51,5 45,5 47,5 66,5 Вхождение Донбасса в состав Украины на правах автономии 15,1 14,5 15,5 17,0 12,0 Изоляция Донбасса и замораживание конфликта на неопределенный срок 4,1 7,0 4,5 1,5 3,5 Завершение боевых действий путем переговоров с «ЛДНР» 20,3 17,5 24,5 24,0 10,5 Вхождение Донбасса в состав РФ 3,2 4,0 3,5 2,5 2,5 Затрудняюсь ответить 6,4 5,5 6,5 7,5 5,0 Итого 100

Справка

Опрос проводился в городе Николаеве по заказу ИА «УМГ» с учётом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствуют структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р = 0,95) не превышает +/-2,9.

Данное социологическое исследование проводилось с 29 сентября по 4 октября по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов.

Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опросника (face to face).

В ходе проведенного опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и ряд открытых.

Напомним, ранее сообщалось, что половина украинцев считает, что мира на Донбассе следует добиваться путем компромиссов.