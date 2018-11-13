На Николаевщине активно внедряют реформу децентрализации, чтобы к 2020 году завершить этот процесс, – Савченко

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что на сегодняшний день власть еще больше активизировала работу в направлении информирования населения о преимуществах децентрализации, чтобы, как и отмечает Президент Украины Петр Порошенко, максимум к 2020 году этот процесс полностью был завершен.

Об этом он сообщил, комментируя итоги заседания Совета регионального развития под председательством Президента Украины, которое прошло в Киеве 12 ноября.

«Я полностью поддерживаю позицию Президента Украины Петра Порошенко относительно важности образования объединенных территориальных общин по всей территории Украины и, в частности, в Николаевской области. Команда Николаевской ОГА систематически работает в этом направлении, внедряя одну из главных реформу настоящего. Когда я начал работать на Николаевщине, в области функционировало только 9 общин. Мы активизировали работу в этом направлении - было создано и успешно заработало еще 19 объединенных территориальных общин. На сегодняшний день в разных районах области функционирует 28 общин, и им всем есть чем похвастаться. Но самое главное - это то, что люди почувствовали реальные изменения у себя на местах. Они сами получили возможность определять приоритеты развития и спрашивать о результате. Областная власть не стоит в стороне, а предоставляет всяческую поддержку. И такая синергия дает свои положительные плоды», - отметил Алексей Савченко.

При этом глава Николаевской ОГА отметил, что при проведении процесса объединения общин, иногда может возникать ситуация, когда отдельные территории по разным причинам не попадают в состав ОТГ, оставаясь в составе уже «урезанного» района. Это, в свою очередь, закрывает возможности доступа граждан к преимуществам децентрализации.

«Я считаю, что такая ситуация является несправедливой по отношению к гражданам, поэтому, возможно, нужно рассматривать определенные изменения в законодательстве, чтобы исключить подобные ситуации. На сегодняшний день мы имеем четкое техническое задание от Президента Украины - разработать перспективный план области с полным покрытием территории объединенными общинами. То есть мы двигаемся с осознанием того, что это сегодня крайне необходимо. Над этим и продолжим работать», - пояснил Алексей Савченко.

Кроме того, председатель Николаевской областной государственной администрации напомнил, что на 23 декабря в области назначены выборы еще в 12 территориальных общинах и выразил уверенность в том, что уже очень скоро и они смогут почувствовать преимущества децентрализации и продемонстрировать значительные победы в различных сферах.