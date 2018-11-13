Впервые за 17 лет украинские ученые отправились в экспедицию в Южный океан

Группа украинских ученых 13 ноября впервые после 17-летнего перерыва отправляется в исследовательскую экспедицию по изучению состояния Южного океана.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Южный океан – совокупность южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду и нередко выделяемых как «пятый океан», не имеющий, однако, чётко очерченной островами и континентами северной границы.

В команду войдут ученые Национального антарктического научного центра МОН Украины, Украинского научного центра экологии моря и Института геофизики НАНУ.

- Впервые с 2001 года Украина принимает участие в подобных исследованиях. И это, конечно, является признанием как высокого научного потенциала Украины, так и активной международной позиции нашего государства в вопросах сохранения уязвимой экосистемы Антарктиды, - отметил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий, который будет лично возглавлять экспедицию.

Украинская научная команда имеет 3 амбициозные цели исследований в Южном океане. Во-первых, по заказу Комиссии по защите морских живых ресурсов Антарктиды (ССAMLR) будет проведено исследование запасов антарктического криля. Криль – это основа пищевой цепи океана, ведь именно им питаются усатые киты, тюлени-крабоеды, пингвины и др. Сейчас Украина является одной из 6 стран (вместе с Великобританией, Китаем, Кореей, Норвегией и Чили), которые не только ведут промышленный лов криля, но и исследуют его запасы. Вместе они должны найти ответ на вопрос: «Следует ограничить вылов криля? Или наоборот – его достаточно для всех, включая человека?».

Второе – впервые начнется непрерывный сбор данных о состоянии вод в океане благодаря сверхсовременному комплексу приборов Ferrybox. Он автоматически будет отбирать пробы воды в течение всего периода экспедиции и определять 14 химических и биологических показателей.

В-третьих, будут отобраны образцы «экологического ДНК» (открытое ДНК всего живого, находящегося в океанических водах в течение последних трех дней) для разработки комплексного «портрета экосистемы» - перечня всех жителей океана от микроорганизмов до китов.

В Кейптауне (ЮАР) исследователи сядут на рыболовный траулер «Море Содружества» (корпорация «Аквамарин», Украина) и отправятся к берегам Антарктиды. Восемь ученых будут работать на корабле в течение месяца, а одна исследовательница останется на судне на весь период, пока вода Южного океана будет свободна ото льда. Также все это время, по меньшей мере до мая 2019, продлится отбор проб системой Ferrybox и формирование базы данных переменных параметров состояния океана.

Напомним, ранее сообщалось, что фирма из Николаева должна была организовать для ученых экспедицию в Антарктиду за 31,5 миллион гривен.