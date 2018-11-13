Порошенко во втором туре проигрывает любому кандидату, который пройдет в этот тур, – опрос

Действующий Президент Украины Петр Порошенко во втором туре президентской гонки проигрывает всем возможным кандидатам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС, Центром Разумкова и Социологической группой «Рейтинг».

В отчете отмечается, что по результатам моделирования второго тура лидер ВО «Батьківщина» Юлия Тимошенко побеждает во всех возможных электоральных парах. При этом Порошенко проигрывает всем возможным кандидатам на выход во второй тур.

При этом 51,4% украинцев, которые будут участвовать в выборах Президента Украины, не проголосуют за Петра Порошенко при каких обстоятельствах.

«Антирейтинг политиков возглавляет Петр Порошенко – больше половины опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах», - говорится в сообщении.

Примерно по 27,5% ни за что не проголосуют за Юлию Тимошенко и Арсения Яценюка. При этом четверть украинцев не поддержала бы ни при каких условиях Олега Ляшко, а 22% – Юрия Бойко.

Согласно опросу, лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко – ее готовы поддержать 21% тех, кто определился с выбором и намерены принять участие в голосовании.

Владимира Зеленского, который еще никак не заявил об участии в выборах, поддерживают 11%, Петра Порошенко и Анатолия Гриценко – по 10%.

За Юрия Бойко готовы проголосовать 9%, за Олега Ляшко – 8%, за Святослава Вакарчука – 6% и за Евгения Мураева – 5%.

Рейтинг других кандидатов – менее 5%.

Отмечается, что в настоящее время каждый пятый избиратель верит в то, что следующим президентом станет Тимошенко.

«За последние полгода количество тех, кто поверил в победу Тимошенко на президентских выборах, возросло почти вдвое. Аналогичный показатель Порошенко почти не изменился», - говорится в сообщении.

Опрос проходил 19 октября – 2 ноября. Было опрошено 10000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки не превышает 1%.

Напомним, инициативу Президента Петра Порошенко создания поместной соборной православной церкви в Украине поддерживает только треть жителей Николаева.