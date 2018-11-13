Президент Порошенко заявил, что средства местных бюджетов должны работать на улучшение жизни людей общины, а не храниться на депозитах

Президент Петр Порошенко во время Совета регионального развития отметил, что впервые доля местных бюджетов в сводном бюджете Украины превысила 50% и за четыре года собственные доходы местных бюджетов выросли с 69 миллиардов гривен до 231 миллиарда.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

По его словам, доля собственных доходов местных бюджетов в ВВП увеличилась с 5% до более 7%, а размер государственной поддержки на развитие общин и развитие инфраструктуры за четыре года увеличился в 39 раз.

- Еще одна проблема. Миллиарды гривен из средств местных бюджетов пылятся на депозитах. Друзья мои, обращусь к банковским учреждениям и попрошу обнародовать в разрезе каждой общины. Если они не нужны главам общин, вы так и скажите! Примерно столько сейчас нужно армии, чтобы унаследованные нами свалки боеприпасов, не хранилища, а именно свалки, превратить в современные склады с надежными и высокотехнологичными системами безопасности, которые полностью исключают влияние человеческого фактора и проведение диверсий, - подчеркнул Президент.

- Получать только проценты по депозитам - это мало. Деньги должны вкладываться в реализацию важных местных проектов, работать на общество, генерировать новые рабочие места. В конце концов улучшать жизнь людей общины. Так почему тогда средства размываются или «зависают» на депозитах? Не из-за злого умысла. Иногда, просто из-за нехватки качественных контрактов, качественных проектов и качественных менеджеров, которые готовы и способны их реализовать», - подчеркнул Глава государства. Президент напомнил, что в 2013-2014 годах местные бюджеты были кассами по выплате зарплаты. «Не было денег - не знали, что делать, но по крайней мере депутаты хоть ссылались: а что мы можем сделать - денег нет. Пришли деньги - запутались еще больше, не знают, куда ведра подставлять, - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент отметил, что по всем прогнозам, в течение ближайших лет в Украине будет продолжаться рост.

- Если на выборах дадим отпор демагогам, дадим отпор популистам, если не позволим им свести на нет обществом построенную макроэкономическую стабилизацию, и тогда децентрализация приведет к появлению у общин еще больших дополнительных средств, - отметил он.

Президент также сообщил, что вчера провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой обсуждался, в частности вопросы децентрализации и готовность увеличить объемы помощи и консультативной помощи Украине.

- Если любому выбранному председателю необходимо посоветоваться как наиболее эффективно использовать средства общины, мы можем дать доступ к лучшим иностранным практикам, - рассказал глава государства.

Напомним, на Совете регионального развития Петр Порошенко также заявил, что не подпишет Госбюджет, если в нем не будут учтены его пожелания относительно обеспечения всех нуждающихся субсидиями на оплату коммунальных услуг.