В Николаеве 5-летней девочке нужна помощь для операции на сердце

В Николаеве пятилетней Полине Харьковчук нужна финансовая помощи для проведения операции на сердце.

Об этом сообщили родственники девочки.

У Полины Харьковчук врачи обнаружили врожденный порок сердца и поставили диагноз «вторичный дефект межпредсердной перегородки».

В течение двух месяцев пятилетней девочке нужно сделать операцию, так как могут начаться необратимые процессы.

Стоимость окллюдера, который поможет нормально функционировать сердцу – 100 тысяч гривен.

Номер карты ПриватБанка: 5168757379714878, Харьковчук Анжела Владимировна, мама.

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