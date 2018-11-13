«Либо как они хотят, либо никак», – директор «Центра защиты животных» о депутатах от «ОБ», не захотевших слушать его отчет

Александр Голобродский Директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что депутаты Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» сорвали комиссию по вопросам ЖКХ прямо перед заслушиванием его отчета о потраченных бюджетных средствах, из-за каких-то непонятных личных обид.

Об этом он рассказал журналистам во вторник, 13 ноября после заседания комиссии.

Стоит отметить, что члены комиссии должны были рассмотреть отчет Голобродского по освоению средств, предусмотренных «Программой реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2019 годы» за период его нахождения на должности директора предприятия.

Так, депутат Александр Гусев несколько раз просил председателя комиссии Алексея Лепишева перейти к рассмотрению данного вопроса, но Лепишев не удовлетворял просьбу коллеги. При этом перед тем, как перейти к данному вопросу, члены комиссии от фракции «Оппозиционный блок» (Александр Гусев и Игорь Копейка) покинули заседание, тем самым лишив его кворума. Вместе с ними также ушла и зоозащитница, депутат от «ОБ» Лариса Веселовская, по инициативе которой этот вопрос и должны были рассматривать.

Игорь Копейка и Александр Гусев

Александр Голобродский, в свою очередь, возмутился таким поведением депутатов и добавил, что это никак не поможет в решении проблемы с бродячими собаками.

— 11 ноября собака укусила беременную женщину. Сейчас позвонили родители укушенного ребенка, деталей пока не знаю, потому что заявление буду писать завтра. Два дня назад укусили 15-летнего ребенка, три дня назад - 12-летнего, пять дней назад - 15-летнюю девочку. Это все в районе центра. Также укусили ребят, они недавно поженились, должны были 8 ноября улетать в отпуск, но 7 числа женщину укусила собака, она в больнице, они собираются писать иск на горсовет, потому что человек в бешенстве, ему не вернули деньги за полностью оплаченный тур, у него жена в больнице, подозрение на столбняк. Собак мы конечно отловили, но от этого никому не легче. А мне некоторые депутаты рассказывают, что их обидели. Значит, пускай они пойдут и посмотрят в глаза беременной женщине, которую укусили на 29-й неделе беременности, − заявил Голобродский.

Также он заявил, что депутаты от фракции «Оппозиционный блок» препятствуют проведению комиссии, но не понимает причин такого отношения.

— Они очень сильно обижены, а из-за чего − не знаю, Игорь Копейка и Александр Гусев встали и ушли. Лариса Веселовская ушла вместе с ними, так как она такой же гость, как и мы. Она хочет услышать мой отчет о потраченных средствах. Сейчас мы видим факт, что Алексей Лепишев отработал в пределах своих полномочий. Можно с этим соглашаться или нет, но он выставляет вопросы на повестку дня. Если мы не смогли проголосовать простейшие вопросы «к сведению» и перейти к рассмотрению серьезных и это считать срывом комиссии. Встали и ушли. Ну это в принципе в стиле Игоря Копейки и Ларисы Веселовской. У них либо так как они хотят, либо никак, − отметил чиновник.

Напомним, ранее в Николаеве на коммунальном предприятии «Центр защиты животных» в связи с якобы агрессивным поведением и дефектами психики усыпили 70 собак, произошел конфликт на территории «Центра защиты животных» между зоозащитниками и сотрудниками предприятия.

Утром 17 июля под мэрией Николаева зоозащитники и противники бродячих животных устроили пикеты. В во время перерыва в сессии они подрались в холле мэрии. В частности, на сессии зоозащитники во главе с депутатом Ларисой Веселовской просили на время проверки деятельности Голобродского назначить и.о. директора Александру Логвинову.

После этого в Николаеве и по всей стране прошла акция зоозащитников «Україна - не живодерня».

17 августа у Николаевского горсовета зоозащитники установили палатки и требовали уволить директора «Центра защиты животных» Голобродского. Палатки стоят до сих пор. А 20 августа возле Николаевского горсовета зоозащитники стали собирать подписи за отставку мэра Александра Сенкевича.

При этом Александр Сенкевич заявлял, что намерен и дальше продлевать контракт с директором КП «Центр защиты животных» Александром Голобородским, пока зоозащитники не перестанут протестовать против его кандидатуры.