Нацполиция передала николаевским взрывотехникам новый служебный «Mitsubishi L200»

В Киеве 13 ноября взрывотехникам из разных регионов вручили ключи от служебных автомобилей повышенной проходимости.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.

Пикапы «Mitsubishi L200» и кроссовер-внедорожник «Renault Duster» передали в 14 взрывотехнических подразделений страны. В частности, новые автомобили получат специалисты-взрывотехники Житомирской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Черниговской и Черновицкой областей, а также города Киева и Департамента взрывотехнической службы Нацполиции.

Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в этом году полицейские-взрывотехники провели более 13 тысяч выездов. В частности, речь идет о разминировании, изъятии оружия, боеприпасов и обезвреживания реальной угрозы для жизни и здоровья людей.

Современные авто помогут взрывотехникам выезжать за пределы населенных пунктов, туда, где не сможет проехать обычная легковушка. В то же время повышенная проходимость и вместительность багажного отделения таких авто позволит мобильно перевозить оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов.

Напомним, что ранее сотрудники взрывотехнической службы перемещались на «Renault Kangoo».