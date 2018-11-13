В Николаеве шесть домов и одно общежитие до сих пор остаются без тепла

В Николаеве по состоянию на вторник, 13 ноября, только один дом остается без отопления - проспект Героев Украины 87, там заканчивают ремонт системы отопления дома и завтра, 14 ноября планируется запуск тепла.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец.

— В общем у нас без отопления по городу оставался еще один дом - ПГУ-87, там заканчивают капремонт. Жители нормально реагируют, в принципе они готовы посидеть еще день без тепла, но чтобы закончили нормально ремонт, остальные мелкие аварии в течении дня устраняют и запускают систему отопления опять, - сообщил чиновник.

При этом он добавил, что есть очень много нареканий со стороны николаевцев, что в квартирах холодно, хоть и тепло запустили.

— Сейчас второй этап идет, слесаря обходят дома и спускают воздух с системы. Высушены сильно системы, поэтому спускают воздух и потихонечку нормально поступает тепло. Сейчас такой трудоемкий процесс и довольно долгий, потому что нужно обойти все дома и перепроверить. Бывает, что в одной квартире в спальне жарко, а на кухне холодно, просто нужно воздух стравливать, - отметил Степанец.

В тоже время Департамент ЖКХ Николаевского горсовета опубликовал информацию касательно пуска тепла в жилые, которые обслуживаются ЖЭКами и управляющими компаниями. Так, кроме ПГУ-87 тепло отсутствует по адресу улица Садовая, 46 (4 корпус) - проводится запуск и улица 3-я Слободская, 107 (3 корпус). Тепла нет и в доме по адресу улица Фалеевская, 9Б и в общежитии по адресу улица Пограничная, 150 (7 корпус), причина в долгах населения за отопление.

В тоже время жители жалуются и на отсутствие тепла в квартирах по другим адресам. Например, жители дома по адресу Николаевская, 34Б заявили, что у них украли элеваторные узлы. Однако Юрий Степанец сообщил, что информация недостоверная.

— Там стоят два откачивающих насоса, их снимали на доработку так скажем. Один отрегулировали и поставили, второй сняли и сейчас на регулировке, завтра будут ставить обратно, - прокомментировал Степанец.

Также жители дома по улице Новозаводская, 2А заявили, что в квартирах холодно. По словам Степанца там была авария на сети и поэтому тепло спускали, но уже все устранено и сегодня систему отопления снова запустят.

— К сожалению, в пятницу, украли тепловой счетчик в одном из домов, точный адрес не помню, это дом на улице Колодезная. Якобы пришли каких-то непонятных два слесаря, зашли каким-то образом в подвал и сняли счетчик. ЖЭК «Центральный-1», который обслуживает этот дом, обратился в полицию. Будут считать по среднему за тепло, а потом будем думать, что делать со счетчиками. Депутаты 1,5 миллиона гривен выделили, из них 1 миллионов пойдет на 10 теплосчетчиков, которые в ремонте сейчас, нужно полностью новые там ставить. Останется 500 тысяч, думали поставить дополнительные, может на этот адрес поставим их, - сообщил чиновник о еще одном проблемном доме.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве 14 домов все еще не подключены к отоплению, а в 25 домах, детсаду №2 и школе №3 из-за порывов на сетях ТЭЦ по улице Пограничной и улице 6-й Слободской будет произведено аварийное отключение отопления.

В эфире передачи «Добрый вечер» мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что практически все порывы в городе происходят из-за плохого состояния сетей «Николаевской ТЭЦ». При этом он добавил, что в этом году ситуация со стартом отопительного сезона обстоит лучше, чем в прошлом году несмотря на порывы и разрытия.

Отметим, что в Николаеве 5 ноября объявили о начале отопительного сезона в жилых домах.